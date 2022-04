Contributi Fvg per conseguire la Carta di qualificazione conducente

"Per il terzo anno consecutivo, la Regione ha finanziato il contributo per chi vuole conseguire la Carta di qualificazione conducente (Cqc), indispensabile insieme alla patente C o D, per diventare autotrasportatore su strada di merci o viaggiatori. È una misura molto attesa, anche alla luce della carenza di autisti, sia per l'autotrasporto locale che di conducenti per i mezzi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano". Lo afferma l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti.

"Fin dal 2020, il Friuli Venezia Giulia è stata una delle prime Regioni in Italia ad adottare questo canale di finanziamento - ha detto Pizzimenti -. Ogni anno, difatti, è possibile decidere di conseguire la Cqc e, se non già posseduta, anche la necessaria patente C per la guida dei camion o D per gli autobus; e, ancora, contestualmente, ricevere un finanziamento regionale".

La cifra stanziata consente di coprire fino al 70% del costo dei corsi a frequenza obbligatoria, organizzati dalle autoscuole, per conseguire la Carta di qualificazione.

"Al termine del corso è necessario sottoporsi all'esame di abilitazione presso le sedi della Motorizzazione Civile - ha dettagliato l'assessore alle Infrastrutture -. Il bando approvato per il 2022 ha stanziato nel complesso 200mila euro. A ogni domanda corrisponde una somma massima di 3mila euro, cumulabile con eventuali altri contributi statali 'Cqc' purché, sommati, non superino il 100% della spesa sostenuta".

Il bando prevede, inoltre, la priorità nella concessione del contributo ai soggetti disoccupati o inoccupati per i quali, se assunti entro sei mesi come autisti dopo il conseguimento della Cqc da un'impresa di autotrasporti del Friuli Venezia Giulia, il contributo potrà anche arrivare a coprire l'intera spesa sostenuta, con un ulteriore contributo del 30%". "Per diventare autista di mezzi pubblici o autotrasportatore è necessario ottenere questa specifica Qualifica - ha spiegato nel dettaglio l'assessore alle Infrastrutture -. Per effettuare l'esame è necessario seguire un corso di 140 ore a frequenza obbligatoria".

"La Regione - ha detto infine Pizzimenti - ha ritenuto strategico investire in questo settore e aiutare chi vuole intraprendere la professione. Il bando è aperto a tutti i maggiorenni residenti da almeno cinque anni in Regione ed è già possibile compilare la domanda, esclusivamente on-line sul sito della Regione, fino al 15 giugno. La Carta di qualificazione del conducente dovrà essere conseguita entro e non oltre il 30 aprile 2023".