Contributi per il diritto allo studio alle famiglie della Conca Tolmezzina

I Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis hanno approvato l’avviso che disciplina la concessione di contributi per il “diritto allo studio” vale a dire sostegni economici per venire incontro alle spese scolastiche sostenute per l’anno 2021-22 dalle famiglie degli studenti residenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado o le prime due classi della scuola secondaria di secondo grado. Per poter presentare la domanda è necessario possedere un Isee in corso di validità non superiore a 25.000 euro e non essere destinatari di altri sussidi, contributi o borse di studio ricevuti per il medesimo titolo.



Le domande dovranno essere presentate entro giovedì 9 dicembre tramite posta elettronica, all'indirizzo spesescolastiche@com-tolmezzo.regione.fvg.it (in formato pdf e firmate digitalmente, oppure scansionate e accompagnate dalla copia del documento di identità); tramite PEC all'indirizzo PEC del Comune interessato in formato pdf e firmata digitalmente, oppure scansionate e accompagnate dalla copia del documento di identità, (ha lo stesso valore di una raccomandata AR); di persona allo Sportello del Cittadino o all’ufficio protocollo del Comune di residenza (orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30, lunedì e giovedì anche dalle 17 alle 18). Per maggiori informazioni è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio Assistenza ai seguenti recapiti: 0433487977 oppure 0433487400.



Avviso e modulistica sono pubblicati sui siti internet dei quattro comuni: www.comune.amaro.ud.it – www.comune.cavazzocarnico.ud.it – www.comune.tolmezzo.ud.it – www.comune.verzegnis.ud.it