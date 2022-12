Contributi per il diritto allo studio della Conca Tolmezzina

I Comuni di Tolmezzo, Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis hanno approvato l’avviso che disciplina la concessione di contributi per il “diritto allo studio”. Si tratta di un sostegno economico per venire incontro alle spese scolastiche sostenute per l’anno 2022-23 dalle famiglie degli studenti residenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado o le prime due classi della scuola secondaria di secondo grado. Per poter presentare la domanda è necessario, inoltre, possedere un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.

Le domande dovranno essere presentate entro lunedì 19 dicembre tramite posta elettronica, all'indirizzo spesescolastiche@comune.tolmezzo.ud.it, tramite PEC all'indirizzo PEC del Comune interessato (in entrambi i casi in formato pdf e firmata digitalmente, oppure scansionate e accompagnate dalla copia del documento di identità oppure di persona allo Sportello del Cittadino o all’ufficio protocollo del Comune di residenza negli orari di apertura.

Avviso e modulo sono pubblicati sui siti internet dei quattro comuni: www.comune.amaro.ud.it – www.comune.cavazzocarnico.ud.it – www.comune.tolmezzo.ud.it – www.comune.verzegnis.ud.it

Per maggiori informazioni o chiarimenti è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio Istruzione ai numeri 0433 487977 oppure 0433 487967.