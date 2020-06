Contributi per spese in sistemi di sicurezza, Pasiano approva il bando

Il Comune di Pasiano nella riunione di Giunta che si è tenuta lunedì ha approvato il bando per la concessione di contributi a rimborso delle spese sostenute da privati e imprese per l’acquisto, l’installazione e l’attivazione di sistemi di sicurezza per l’anno 2019. Il contributo - che rientra nell’ambito del programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza - è di 23.065 euro e si applica ad abitazioni, parti comuni di condomini, attività professionali, produttive, commerciali o industriali.



L’approvazione del bando si inserisce nel quadro delle iniziative promozionali che l’Amministrazione di Pasiano sta mettendo in campo per prevenire e fronteggiare i fenomeni di microcriminalità, favorire l’adozione di mezzi di difesa passiva per il contenimento e la tutela del fenomeno predatorio contro la proprietà privata e come ausilio alle forze dell’ordine impegnate sul territorio a scongiurare il verificarsi di reati. “La sicurezza dei cittadini è alla base della convivenza civile - commentano il sindaco Edi Piccinin e il consigliere delegato alla Sicurezza Enzo Del Bianco -. Investimenti e contributi in politiche di sicurezza urbana, come bene comune, e in attività volte alla prevenzione dei reati per la nostra Amministrazione significa incoraggiare l’adozione di comportamenti responsabili”. A luglio sarà approvato il bando per l’anno il corso. “Abbiamo già ricevuto 21mila euro circa dalla Regione per promuovere, incoraggiare e sostenere iniziative finalizzate ad incrementare la sicurezza degli immobili per l’anno 2020” conclude Piccinin.



Per il 2019 vengono finanziati i progetti per l’acquisto, il potenziamento, l’installazione e l’attivazione di sistemi di sicurezza nelle abitazioni private e in altri immobili. Sono ammessi a contributo i sistemi antifurto, antirapina e antintrusione e i sistemi di videosorveglianza. Rientrano tra gli interventi finanziabili anche: l’installazione di fotocamere o cineprese, gli impianti di video citofonia, gli impianti di videosorveglianza, gli apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline, i sistemi di allarme, i rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; l’acquisto e la posa di porte e persiane blindate o rinforzate, saracinesche e tapparelle metalliche con bloccaggi; porte e finestre con vetri antisfondamento; grate e inferriate su porte e finestre; serrature antieffrazione e spioncini sulle porte. Non sono ammessi a contributo, invece, le casseforti, i cancelli d’accesso e le recinzioni poste a delimitazione della proprietà.La spesa ammessa a contributo è quella sostenuta, ossia pagata, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019. Non sono ammessi a contributo interventi per spese inferiori a 1.000 euro (iva inclusa) euro e la spesa massima ammissibile è pari a 3.000 euro (iva inclusa).. A scelta tre modalità: direttamente all’Ufficio “Protocollo Generale” del comune, invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) a comune.pasianodipordenone@certgov.fvg.it o tramite posta raccomandata all’indirizzo “Comune di Pasiano di Pordenone, via Molini, 18 - 33087 - Pasiano di Pordenone (PN)”. Scaduto il termine per la presentazione delle istanze di contributo, il responsabile del servizio di Polizia locale provvederà alla formazione e approvazione delle graduatorie secondo l’indicatore ISEE (per gli interventi sugli immobili adibiti ad abitazione della persona richiedente il contributo), il numero di appartamenti (per gli interventi nelle parti comuni dei condomini) e il patrimonio netto dell’impresa (riferita al 31 dicembre 2019 per gli immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali e industriali). Il contributo potrà essere erogato entro il 31 agosto 2020.