Convegno in streaming sul patrimonio forestale

Sabato 21 marzo, alle 9, via streaming all'indirizzo https://global.gotomeeting.com/join/606953941 si terrà il Convegno "Il patrimonio forestale nazionale tra potenzialità inespresse e necessità di rilancio economico", un momento di riflessione sull'importanza del patrimonio forestale per la sopravvivenza della specie umana, la riduzione dei costi assistenziali e per l'economia delle comunità dei residenti nelle aree montane del nostro Paese. Il convegno è organizzato nell'ambito della Giornata Internazionale delle Foreste promossa dalle Nazioni Unite.



E' possibile partecipare al convegno da computer, tablet o smartphone collegandosi via link. L'evento è aperto al pubblico e non è necessario scaricare nessuna applicazione per accedervi.

Per gli utenti della piattaforma GoToMeeting, il codice di accesso via app è: 606-953-941. Si consiglia di effettuare il collegamento con qualche minuto di anticipo rispetto all'ora di inizio dei lavori.

L’idea di questo convegno nasce da uno scambio di idee tra addetti ai lavori sul valore del patrimonio forestale “a monte”, durante e “a valle” dell’emergenza sanitaria in corso, dalla rapida diffusione delle tecnologie abilitanti l’accesso a convegni online e dalla data proposta dalle Nazioni Unite come Giornata Internazionale delle Foreste: il 21 di Marzo. Giuseppe Sibau, Presidente della VI Commissione Ricerca, della Regione Friuli Venezia Giulia, promotore di numerose iniziative per il rilancio e lo sviluppo delle aree montane, porterà il saluto istituzionale. Successivamente, il convegno cercherà di rispondere, in modo se possibile sintetico e completo, a tre domande.



La prima domanda cui il convegno desidera rispondere è: “Quali sono alcune delle potenzialità inespresse e più “interessanti” al fine di frenare la crescita dei costi assistenziali, rilanciare le aree montane prive di una doppia stagione turistica e valorizzare il patrimonio forestale attraverso il turismo-salute? Al termine delle prime tre relazioni il partecipante al convegno otterrà un quadro generale, ma sufficientemente esaustivo circa le potenzialità degli aerosol forestali, una delle risorse più trascurate in passato e caratterizzante le foreste regionali e nazionali “più salubri”.



La seconda domanda a cui questo convegno desidera rispondere è la seguente: “Qual’è lo stato delle risorse forestali in Italia e quello della ricerca sul ruolo svolto dalle foreste per la difesa della salute umana?” Ulteriori tre relazioni faranno il punto sui chiaro-scuri del patrimonio forestale nazionale, sui “nuovi servizi ecosistemici forestali” per la salute umana e sul ruolo del microclima come nuovo vantaggio competitivo nello sviluppo di un nuovo turismo forestale sostenibile innanzitutto medico e da lanciare sul mercato nel periodo postemergenza sanitaria.



L’ultima domanda cui si cercherà di dare risposta è: “Quali sono e come procedono le iniziative che valorizzano queste potenzialità nascoste? Le ultime quattro relazioni del convegno presenteranno le esperienze di valorizzazione forestale per fini di salute umana in più paesi europei, in Italia - Friuli Venezia Giulia (UD) e Toscana (PT) – e daranno un’idea circa le problematiche connesse alla gestione delle risorse forestali.

Il convegno aggiornerà i partecipanti anche sulle attività sul territorio svolte dalla Stazione di Terapia Forestale “Valli del Natisone – FVG”, un’iniziativa–pilota riconosciuta nel 2019 dal Ministero delle risorse agricole e forestali e del turismo (MIPAAFT) attraverso una ricerca svolta dall’Università di Padova. Si relazionerà i presenti anche sul programma di Ricerca e Sviluppo sui “Servizi ecosistemici forestali per la salute umana e di terapia forestale”, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con uno stanziamento annuale di 30mila euro, condotto sotto la supervisione della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio foreste e corpo forestale, la cui realizzazione è affidata all’Università di Udine, Cattedra di Economia montana e forestale, tenuta dal Prof. Luca Iseppi.



L’incontro è organizzato dall’Associazione no profit “Malin-Mill” (“mulino” nell’idioma locale e in inglese), nel 2016 ideatrice della “Stazione di Terapia Forestale Valli del Natisone, FVG” che coordina le attività sul territorio locale e regionale. Ulteriori informazioni presso la Segreteria organizzativa scrivendo a: malin-mill@libero.it