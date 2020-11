Convenzione fra Marevivo del Fvg e UniTS

É stato recentemente stipulato dalla Delegazione Fvg di Marevivo, un accordo di collaborazione a carattere continuativo con l’Università degli studi di Trieste nel quale attività di studio e formazione di reciproco interesse possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente.



Dopo uno scambio avvenuto tra la Presidente della Delegazione Marevivo Fvg, Maria Cristina Pedicchio, e il magnifico rettore dell'Università di Trieste, prof. Roberto Di Lenarda, si è raggiunto un accordo che prevede la collaborazione dei due enti nell'ottica di un percorso comune volto alla diffusione, formazione e implementazione delle tematiche ambientali.



Le due realtà coinvolte intendono partecipare congiuntamente a percorsi educativi e formativi rivolti a tutte le fasce d’età, concordando lo sviluppo di attività congiunte, avvalendosi di competenze di eccellenza comuni e sviluppando programmi e progetti con primario ma non esclusivo riferimento alle tematiche riguardanti la tutela e la salvaguardia dell’ambiente marino.



Per le parti coinvolte è infatti interesse comune la concertazione di forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, culturale e divulgativo di tematiche inerenti all’ambiente marino, la biodiversità e funzionalità degli ecosistemi marini; la salvaguardia e la promozione della qualità dell'ambiente, la tutela delle risorse naturali e la promozione di tutte le iniziative, programmi e progetti atti a tutelare l’ambiente.Con tale accordo si intende dunque condividere, disseminare e divulgare conoscenze scientifiche, tecniche e culturali ed esperienze dirette sul campo, al fine di promuovere la protezione e la tutela dell’ambiente e azioni di “terza missione culturale e sociale”, aventi contenuto culturale, sociale, educativo e di sviluppo di consapevolezza civile ed ambientale.Un passo in avanti per la Delegazione FVG di Marevivo e per la formazione universitaria che si evolve in prospettiva di una generazione di studenti consapevole, informata e formata sulle problematiche ambientali e le possibili soluzioni.