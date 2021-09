Convivere con la disabilità

Sono 20mila i gli invalidi per lavoro, coloro che cioè nell’ambito della propria professione hanno subito un incidente o hanno maturato una malattia che ne ha compromesso le normali funzioni. Abbiamo raccolto le loro testimonianze e ascoltato le loro storie. Storie di rinascita, segnate da difficoltà che vanno ben oltre la disabilità.

Per Roberta D’Ambrosio cercare un nuovo lavoro è stato un ulteriore calvario

La mano stritolata da un macchinario, poi il lungo periodo di ricostruzione e riabilitazione dell’arto e la perdita della sua funzionalità. Ma per Roberta D’Ambrosio, 54 anni di Mortegliano, non era affatto finita: infatti, è iniziato un ulteriore calvario, quello della ricerca di una nuova occupazione. “Lavoravo in una fabbrica di tavoli del Manzanese – racconta -. Era il 7 dicembre del 2000, il giorno del mio compleanno, quando a fine turno avevo iniziato a pulire il macchinario. Un’operazione che avevo fatto migliaia di volte. Eppure improvvisamente i rulli mi hanno catturato la mano destra, stritolandomela. Vedevo che si stava gonfiando come un pallone, quasi stesse per scoppiare. Ho iniziato a urlare, chiusi gli occhi per non vedere”. Poi la corsa in ospedale a Udine, le prime cure, gli interventi chirurgici al reparto di microchirurgia di Pordenone per cercare di salvare l’arto e, ancora, altri sette interventi, tanta fisioterapia e due anni e mezzo di malattia. “Per tre anni sono anche stata assistita da uno psicologo, ancora oggi non riesco ad accettare questa mia condizione” parla con la voce rotta dall’emozione. Terminato il percorso sanitario, con una invalidità rilevante riconosciuta, D’Ambrosio chiese la riammissione della stessa azienda, ma mansioni per lei non c’erano e, nel frattempo, sul distretto della sedia si era abbattuta la crisi. “Ho provato a fare diversi concorsi, anche pubblici, per le quote riservate agli invalidi, ma senza esito – spiega – purtroppo, negli anni ho trovato tante porte chiuse quando cercavo un nuovo lavoro”. Per fortuna, da quattro anni lavora con soddisfazione in un’azienda agricola di Castions di Strada.

La beffa subita da Fernando Della Ricca, costretto a chiedere un fido in banca

Oltre al danno, anche la beffa: rimanere senza un reddito per sopravvivere. È successo a Fernando Della Ricca, oggi 71 anni, di Corgnolo di Porpetto. “Era l’8 giugno del 1988 e lavoravo in un’azienda chimica di Torviscosa – racconta – mentre ero impegnato in operazioni di pulizia, un tubo è scoppiato e un getto di acido gassoso mi ha travolto. Avevo tutte le protezioni previste e un collega è intervenuto spruzzandomi addosso un estintore, ma questo non ha impedito di subire ustioni sul 33% del corpo”. Sono seguiti 22 giorni di ospedale e un periodo di riabilitazione fino a novembre, quindi la lunga convalescenza durante la quale ha scoperto che non aveva più diritto allo stipendio. “Sono stati anni difficili, ho dovuto anche chiedere un prestito in banca – continua Della Ricca – poi, appena ho potuto, per riavere un reddito, sono rientrato in azienda”. Ma le difficoltà economiche non erano terminate. Infatti, nel 1995 l’Inail, che gli stava riconoscendo un’indennità per l’infortunio, in base a una revisione nazionale gli tolse anche quel sostegno economico. “Ho dovuto pagare da me tutte le cure che devo fare costantemente, fino a quando ho compiuto 65 anni, da quel momento me le passa il servizio sanitario ma solo per l’età” conclude Della Ricca. Questa esperienza, però, gli ha dato la motivazione per decidere, dopo due anni che era rientrato in azienda, di licenziarsi e dedicarsi a tempo pieno all’attività sindacale, durante la quale, fino alla pensione, si è impegnato proprio sul fronte della sicurezza sul lavoro.

Per Manuel Pizzato la vita è ricominciata quando ha ripreso la patente

“Alcuni gesti quotidiani riesci a riconquistarli con molta fatica, per altri devi farti sempre aiutare, altri ancora è meglio che te li dimentichi per sempre”, così Manuel Pizzato, 41 anni di Venzone, spiega la nuova normalità che si riesce a raggiungere dopo un infortunio grave sul lavoro. “Ci vogliono anche cinque o dieci anni” aggiunge. Era il febbraio 2004 e aveva iniziato a lavorare da appena tre giorni in una società del gruppo Ferrovie dello Stato quando è rimasto schiacciato tra i respingenti di due vagoni. “Un dolore allucinante, ma in nessun momento ho perso i sensi - racconta – il braccio destro era rimasto schiacciato e in ospedale dopo un giorno hanno dovuto amputarlo sopra il gomito. Quando mi sono risvegliato dall’anestesia e ho visto che non c’era più mi è crollato il mondo addosso”. Dopo cento giorni di cure, è iniziato il lungo periodo riabilitativo per riacquistare capacità che per la maggior parte delle persone appaiono banali: lavarsi il viso, vestirsi o, semplicemente, camminare con una diversa distribuzione del peso corporeo. “Ho dovuto eliminare del tutto alcuni oggetti, come i maglioni con le zip e i barattoli con tappo a vite – continua Pizzato – però quando ho potuto riprendere la patente mi sono sentito nuovamente libero e indipendente: prendevo l’auto e andavo in un altro paese solo per bere un caffè”. L’azienda lo ha reinserito, destinandolo a mansioni impiegatizie.