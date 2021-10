Coop Casarsa dona materiale didattico a 18 scuole del Fvg

Nell'anno scolastico appena iniziato centinaia di studenti della scuola dell'infanzia e primaria stanno utilizzando materiale didattico donato dai soci di Coop Casarsa attraverso la sesta edizione dell'iniziativa solidale “Cari Soci fate i buoni... scuola!”. In totale sono state premiate 18 scuole in 12 Comuni, per un totale di 234 confezioni di materiale didattico consegnate entro l'estate. In questi giorni è partita la settima edizione dell'iniziativa, con le lettere inviate ai vari responsabili scolastici e tutte le informazioni sul sito

www.coopcasarsaconlascuola.it.



"Un’iniziativa tutta a vantaggio del mondo della scuola e delle giovani generazioni - spiega Mauro Praturlon presidente di Coop Casarsa -: per noi è importante il sostegno al territorio in cui operiamo, in particolar modo per quanto riguarda lo studio e l'educazione. Per questo siamo al fianco dei nostri soci i quali decidono di volta in volta a quale tra le scuole aderenti consegnare il loro buono, che poi noi convertiamo in materiale didattico che viene donato".



Queste le scuole beneficiarie. Casarsa della Delizia: scuola dell'infanzia Sacro Cuore, scuola dell'infanzia monsignor Jop San Giovanni, scuola primaria Da Vinci, scuola primaria Marconi San Giovanni. Faedis: scuola primaria Alighieri. Fiume Veneto: scuola infanzia Angelo Custode, scuola infanzia Maria Immacolata Bannia, primaria Cesare Battisti. Cordovado: scuola primaria Nievo. Codroipo: scuola infanzia Ricordo ai caduti Goricizza. Sequals: primaria Marconi Lestans. Travesio: scuola primaria Cernazai. Pravisdomini: scuola infanzia Sant'Antonio abate, scuola primaria Buodo. Ruda: scuola primaria Turoldo. San Quirino: scuola primaria Foscolo, scuola dell'infanzia San Quirino. Montereale Valcellina: scuola dell'infanzia San Leonardo.