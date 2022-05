Coop Morsano all'Eurovision

Cresce l'attesa per l'Eurovision song contest, il grande festival musicale continentale che, grazie alla vittoria dei Måneskin lo scorso anno, verrà ospitato dall'Italia la prossima settimana dal 10 al 14 maggio al PalaOlimpico di Torino. Nel programma di eventi collaterali che accompagnano la kermesse ci sarà spazio anche per una realtà aderente a Confcooperative Pordenone, ovvero la cooperativa Esibirsi di Pordenone, la più grande d'Italia nel settore delle cooperative di artisti.



La cooperativa, che ha da poco compiuto 20 anni e che si appresta a raggiungere quota 5 mila soci effettivi (in totale durante la sua attività ha avuto già 10 mila aderenti), sarà ospite martedì 10 maggio all'incontro “Un Manifesto per la Ripartenza delle Piccole Realtà Musicali” (ore 17.30 Live Club Cap 10100 – Corso Moncalieri Torino) che traccerà il quadro post pandemia del settore e le prospettive future. Interverranno rappresentando anche il Coordinamento StaGe!, il vicepresidente di Esibirsi Giuliano Biasin e il consigliere Luigi Buggio. Alle 21 seguirà il live Ante-Indie.



Biasin e Buggio saranno poi presenti al corner Esibirsi mercoledì 11 e giovedì 12 maggio in corso Giovanni Agnelli. Un'esperienza iniziata nell'ultimo Festival di Sanremo e che li vedrà presenti per fornire consulenze gratuite sul tema “Esibirsi in regola” e per incontrare i soci della cooperativa residenti in Piemonte o che saranno presenti per il festival. Durante le giornate si terranno poi degli incontri formativi sul tema “Lavoratore dello spettacolo: da emergente ad emerso” (esibirsi in regola, e diritti/doveri del lavoro dello spettacolo) e diritti d’autore e diritti connessi."C'è fermento nel mondo dello spettacolo - commenta Biasin -: il superamento dell'emergenza sanitaria sta prospettando un'estate di ritorno al lavoro per gran parte dei nostri soci, che tanto hanno patito durante il periodo delle chiusure. Noi siamo sempre stati al loro fianco, anche insieme alle iniziative del Coordinamento StaGe! Pure adesso che la situazione è in fase di miglioramento, rimane fondamentale riconoscere pari dignità ai lavoratori dello spettacolo rispetto ad altre categorie e per questo ci spenderemo pure a Torino in occasione di un evento così importante come l'Eurovision song contest"."Anche nel mondo della cooperazione il settore cultura-turismo-spettacolo - ha commentato Luigi Piccoli, presidente di Confcooperative Pordenone - è stato tra quelli che più hanno sofferto durante l'emergenza sanitaria. Ma adesso vedere che ci sono nuove prospettive e che si sta ampliando l'opera delle nostre aderenti, con Esibirsi tra le più attive vista la sua importanza a livello nazionale, conforta in vista di una piena ripartenza del settore".Tra i nomi più famosi di artisti soci della cooperativa in questi anni di attività Margherita Vicario, Valerio Lundini, Andrea Lazlo De Simon, il dj Albert Marzinotto, Outwork, i Jalisse, e il compianto Luis Bacalov, pianista e compositore premio Oscar per la colonna sonora del film "Il Postino” e molti altri.