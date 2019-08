Cordovado, un tuffo nel Medioevo

Manca un mese alla rievocazione storica Cordovado Medievale, che per la sua 34esima edizione concentrerà in un unico, intenso, fine settimana atmosfere, profumi, sapori e colori dell'età di mezzo in questo magnifico centro del Friuli Venezia Giulia riconosciuto come uno dei Borghi più belli d'Italia. Il conto alla rovescia per la rievocazione storica, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune e le associazioni locali, è infatti iniziato visto che la manifestazione si terrà sabato 31 agosto e domenica 1 settembre.

"Il primo giorno - ha dichiarato il presidente della Pro Loco Cordovado Mauro Colavitti - ci sarà la "Notte dei bifolchi" dall'ora dell'aperitivo, pensata anche per i giovani e che lo scorso anno era stata molto apprezzata. La domenica invece sarà come da tradizione la grande giornata del palio cittadino con il corteo del Gastaldo e un'ampia ricostruzione medievale grazie all'impegno di 300 figuranti". "Tra le novità di quest'anno - ha aggiunto la direttrice artistica Elena Pasqual - la presenza di nuovi espositori nel mercato medievale nonché due accampamenti militari e un Castro Venatorum con gli uccelli rapaci, oltre a tiro con l'arco e giochi di legno per i più piccoli: vogliamo dare a visitatori di ogni età la possibilità di divertirsi nella nostra rievocazione. Non solo: alla Notte dei Bifolchi i visitatori che lo vorranno potranno diventare "protagonisti" della festa presentandosi in abiti medievali". Importante, come detto, il sostegno dell'amministrazione comunale. "Un grande momento di festa - ha commentato la sindaco Lucia Brunettin - che la nostra comunità, unita nella celebrazione della sua storia, vuole condividere con i tanti visitatori che verranno a trovarci".

LA NOTTE DEI BIFOLCHI. Sabato 31 agosto dalle 18 il Parco di Palazzo Cecchini vedrà svolgersi la magica Notte dei Bifolchi, momento di festa fino a notte tarda con musici, taverne e osterie aperte, fiumi di sidro, spettacoli di fuoco, mercato medievale. Ai viandanti sarà offerto spiedo di carne e zuppa del bifolco, anche senza bisogno di prenotazione: un nuovo modo di vivere la tradizionale cena medievale che permetterà a tutti, anche agli ultimi arrivati durante la serata, di partecipare. Durante la serata esibizioni di fuoco, fachirismo, sbandieratori e tamburi. Per chi vuole, ci si potrà presentare in costumi medievali.

IL GIORNO DEL PALIO. Domenica 1 settembre fin dal mattino area spettacoli in piazza Santa Caterina con artisti proveniente da tante regioni d’Italia e spettacoli di fuoco, giullari, equilibristi. A pranzo si potrà mangiare nei chioschi medievali di Palazzo Cecchini.

Sempre fin dal mattino nelle vie del centro mercato con nuovi espositori dell’Associazione storico e culturale Giulietta e Romeo di Vicenza ed Emporium Athestinum di Este (Padova). Inoltre saranno allestiti due accampamenti militari con esposizione di armi e dimostrazioni di combattimento con la Compagnia d’Arme Cavalieri di San Giovanni di Noale. I visitatori troveranno pure il Castro Venatorum, campo di caccia con molteplici rapaci, arcieri storici e veltrieri con i lori esemplari di levrieri (quest'ultima attrazione a cura di Stirpe Rapace).

E ancora: da Bassano del Grappa il campo storico di tiro con l’arco curato da Sagittae Fontis, mentre per i più piccoli, oltre agli spettacoli e alla didattica legata ai mestieri e usanze medievali, ci sarà una piazza piena di antichi giochi in legno curata dall'associazione toscana Giocosamente.

La sfilata, con gli sbandieratori e tamburini cordovadese, prenderà il via alle 16.00 dal castello con oltre 300 figuranti e il gastaldo di Cordovado a guidarli. A seguire all'arena estiva di parco Cecchini si disputerà l'atteso palio cittadino. Si sfideranno Villa Belvedere (campione in carica), Suzzolins, Saccudello e Borgo nelle prove di caccia al simbolo, furto delle botti, giostra delle bandiere e tiro con l'arco. Il palio sarà consegnato al rione vincitore a conclusione dei giochi.