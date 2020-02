Coronavirus, a Cividale ecco i luoghi pubblici chiusi

Per rispettare l'Ordinanza urgente adottata ieri, domenica 23 febbraio, d'intesa tra il Ministro della Salute e il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019", il sindaco di Cividale ha disposto che fino al 1 marzo compreso vengano chiusi (e sospese tutte le attività svolte all’interno) alcuni edifici/servizi comunali e non del territorio.



Sarnno quindi chiusi al pubblico i seguenti luoghi:

- il Monastero di Santa Maria in Valle e il Tempietto Longobardo,

- il Museo Archeologico Nazionale di Cividale,

- il Museo Cristiano e Tesoro del Duomo,

- il C.I.P.S. Centro Internazionale Vittorio Podrecca - Teatro delle Meraviglie di Maria Signorelli,

- l'Ipogeo Celtico,

- la Casa medievale,

- il Museo della Grande Guerra,

- la Biblioteca civica,

- il Teatro A. Ristori,

- l'Aula Magna della scuola E. e A. Piccoli,

- la Chiesa di Santa Maria dei Battuti

- gli impianti sportivi comunali (palestre, palazzetti e campi sportivi)

- il Centro di Aggregazione giovanile di Carraria

- Parco Italia

- Brolo delle Orsoline

Scuole (Scuola dell’infanzia “di Gagliano, Via della Chiesa; Scuola dell’infanzia di Sanguarzo; Via San Floreano; Scuole dell’infanzia “Podrecca”, Via De Gasperi; Scuola dell’infanzia “Liberale”, Via Buonarroti; Scuole primarie “Manzoni” e “Tomadini”, Via Buonarroti; - Scuola secondaria di I grado “E. e A. Piccoli”, Via Udine);

- Casa delle Associazioni di Carraria