Coronavirus, appello della vigilanza privata

Nuovo appello dell'Ugl Sicurezza civile firmato dal Segretario regionale Luigi Valente, dal Segretario provinciale di Udine Marco Giaretta e dal Segretario provinciale di Gorizia Luca Ruffini. "Nonostante la stretta per contenere il contagio da Covid-19, attuata da Governo e Regione Friuli Venezia Giulia, purtroppo i lavoratori del comparto della Vigilanza Privata armati (Guardie Particolari Giurate) e dei servizi fiduciari (portierato), ci segnalano ancora inadempienze sui posti di lavoro o nei servizi".

"Vorremmo ricordare che il personale addetto alla sicurezza opera in svariati ambiti lavorativi come: aereoporti, stazioni dei treni e autobus, ospedali, Asl e Sert, controllo di zona presso aziende private, portinerie della Regione e in Protezione Civile nonché fuori dalle attività commerciali adesso più che mai per evitare possibili assembramenti di persone" spiegano nella nota.

"In questi giorni abbiamo scritto a Prefetti, Questori e Dirigenti Sanitari, avvisandoli di quanto sta accadendo, affinché si riesca a contenere il più possibile il rischio biologico. Abbiamo, infine, ricordato, che l'invio del lavoratore senza applicare le procedure per il contenimento da Covid-19 mette a rischio oltre che il lavoratore stesso anche i propri familiari, aumentando così il diffondersi del virus".