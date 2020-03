Coronavirus, chiusi anche i centri di raccolta della Carnia

A seguito dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus, e della disposizione della chiusura di tutte le attività commerciali e di vendita al dettaglio, fatte salve quelle dei beni di prima necessità e delle farmacie, anche i Centri di Raccolta della Carnia rimarranno chiusi da lunedì 16 marzo fino al prossimo 5 aprile.



La chiusura riguarda sia i Centri di Raccolta gestiti dall’UTI - situati ad Amaro, Arta Terme, Enemonzo, Forni di Sopra, Ovaro, Raveo, Sappada, Sauris, Sutrio, Tolmezzo e Villa Santina - sia quelli gestiti direttamente dai Comuni di Paularo e Treppo Ligosullo.



Prosegue senza interruzioni il servizio di raccolta porta a porta. La disposizione segue quella, già in corso, di chiusura degli uffici dell’Ente a Tolmezzo, che fino alla stessa data non saranno aperti liberamente al pubblico.



Le porte di accesso della sede infatti sono chiuse e i cittadini sono invitati a contattare telefonicamente gli uffici per la risoluzione delle richieste. Solo in casi di comprovata urgenza e indifferibilità gli utenti (privati e ditte) potranno accedere agli uffici dell’Ente.



Il numero di telefono dell’UTI è 0433 487711, al quale far seguire l’interno dell’ufficio che si ha necessità di contattare.E’ possibile consegnare la corrispondenza cartacea depositandola nel contenitore collocato a fianco dell’entrata e avvisare l’operatore mediante il citofono.L’Ente, in linea con le indicazioni dei Decreti, ha anche incentivato l’attivazione della modalità di smart working per i dipendenti il cui lavoro può essere svolto da casa.Inoltre, sempre fino al 5 aprile, sono sospese l’attività dello sportello dei rifiuti (consegna sacchetti), del Catasto per il rilascio di visure e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.