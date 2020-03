Coronavirus, come differenziare i rifiuti

In tempi di emergenza, anche la raccolta dei rifiuti deve seguire precise regole. Ecco quindi le indicazioni da seguire (scrupolosamente!), stilate in base alle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, di concerto con la Regione e con tutti i gestori dei rifiuti. Nei due pdf allegati, trovate le istruzioni per chi si trova in isolamento e per chi, invece, non è contagiato.

"Stiamo adempiendo alle scelte intraprese in queste ore dagli enti competenti governativi coinvolti, come Regione e Protezione Civile Fvg. Siamo anche contenti di aver potuto fornire, insieme agli altri gestori, un contributo tecnico che ha consentito di arrivare a un protocollo sulla gestione dei rifiuti regionale", spiega Massimo Fuccaro, direttore generale di Net SpA.

"Sul tema dei rifiuti, che riguarda tutti nel quotidiano, siamo confortati che le indicazioni degli enti regionali siano in linea con le nostre attuali disposizioni di servizio. Facciamo un'accorato appello a tutti i cittadini: seguite scrupolosamente le istruzioni della Regione che tutti i gestori regionali dei rifiuti stanno divulgando. Noi non molliamo e continuiamo a garantire il miglior servizio possibile in questo periodo di emergenza ma c'è bisogno del passaparola di tutti: condividete quanto più possibile le linee guida e le buone pratiche che stiamo fornendo e divulgando anche con i vostri vicini, i vostri conoscenti. La salute delle persone viene prima di tutto", conclude Fuccaro.