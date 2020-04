Coronavirus, il sindaco di Pasiano ringrazia per gli aiuti

Il Comune di Pasiano si complimenta e ringrazia tutte le iniziative di solidarietà messe in campo in queste settimane da cittadini e associazioni del territorio, per aiutare a fronteggiare l’emergenza Covid-19.



“C’è chi ha fabbricato mascherine e le ha consegnate personalmente, di casa in casa, agli abitanti. Chi ha lanciato raccolte fondi da destinare a enti, associazioni e ospedali. Segnali concreti che dimostrano uno straordinario attaccamento alla nostra comunità e alla tutela della salute - dichiara il sindaco Edi Piccinin -. Sono queste manifestazioni che hanno fatto sì l’Amministrazione comunale si attivasse con l’apertura del controcorrente “Emergenza Covid-19”, per contrastare l’emergenza sanitaria, sociale ed economica provocata dal Coronavirus nel territorio comunale”.



Tra i ringraziamenti il sindaco esprime ammirazione per il sedicenne pasianese Paolo Manzan che recentemente ha lanciato la raccolta fondi “Andrà tutto bene, Pordenone c’è” destinata all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Manzan, studente di terza superiore dell’istituto Bruno Carniello di Brugnera, grazie al suo percorso di studi in grafica e comunicazione ha avuto l'idea di contribuire alla realizzazione di alcune mascherine per la protezione individuale - occupandosi di personalizzarne la stampa - e poi metterle in vendita a partire da un’offerta di 5euro. Le mascherine realizzate sono in poliestere colorato, certificate OEKO-TEX® Standard 100 (idonee al contatto prolungato con la pelle) e lavabili in lavatrice. Sulla parte sinistra Paolo ha impresso il simbolo dell’infinito e la scritta “Andrà tutto bene, Pordenone c’è”. Alla sua iniziativa hanno aderito circa 90 persone del Friuli Occidentale per un totale di 400 mascherine vendute. Il ricavato - 1.400,52 euro, al netto delle spese - è stato devoluto all’ospedale, in prima linea nella gestione dell’emergenza e nella cura delle altre patologie.



“Desidero ringraziare Paolo per aver messo in campo le sue competenze per una lodevole iniziativa, che ha reso possibile una donazione a favore del territorio - ha dichiarato in sindaco Edi Piccinin -. Un gesto concreto e allo stesso tempo simbolico, che esprime grande solidarietà. Dal più grande al più piccolo, anche il supporto di un giovane ragazzo conta. Speriamo che questo contributo possa essere d’aiuto alla struttura ospedaliera”.