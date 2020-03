Coronavirus, lezioni in streaming al Malignani

Stop delle scuole fino al 15 marzo e studenti 'a piedi', ma ancora per poco grazie alle lezioni on line che interesseranno anche i ragazzi friulani. Il rodato rapporto di collaborazione tra Confartigianato-Imprese Udine e l’istituto scolastico superiore Malignani si rinnova in questi giorni spinto dall’emergenza Coronavirus. Il consueto appuntamento organizzato dall’associazione di categoria con alcuni degli studenti dell’istituto, destinato a mettere i ferri in acqua per l’alternanza scuola lavoro in vista dell’edizione 2020 di Udine3D forum, quest’anno si terrà via streaming.

Un’occasione, quella della “finestra” digitale aperta da Confartigianato, di cui l’istituto approfitterà anche per fare lezione di informatica. La richiesta di poter utilizzare il collegamento streaming come aula virtuale è arrivata dal docente del Malignani, Luca Peresson, ed è stata accolta con entusiasmo dall’associazione che per domani mattina sarà pronta a far suonare la campanella per una 50ina di studenti delle classi terze del liceo delle scienze applicate.



accedendo a un indirizzo web che comunicheremo loro e che permetterà al professore di fare lezione a distanza, dalla nostra sede di via del Pozzo - fa sapere, project manager di Udine3D Forum per Confartigianato -. A seguire, dalle 11 alle 13, proseguiremo con ilche porterà i ragazzi a fare 15 giorni di esperienza in aziende tecnologiche della provincia di Udine e poi un ulteriore periodo, in veste di assistenti e guide, all’interno di Udine3D Forum”.Soddisfatto il presidente di Confartigianato-Imprese Udine,: “Ancora una volta: siamo pronti a risolvere i problemi che quest’emergenza porta con sé, senza perdere però di vista l’orizzonte, quella positiva e necessaria spinta al futuro che non deve venir meno ma deve aiutarci a uscire da questa situazione ancor più forti”.