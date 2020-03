Coronavirus, negli uffici Inps solo su prenotazione

In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi di contagio sul territorio l’Inps adotta le ulteriori misure di contrasto e anticipa l’adozione del nuovo modello di accesso agli sportelli informativi di tutte le sedi.

Da lunedì 16 marzo l’accesso di tutte le sedi INPS della regione verrà regolato attraverso il sistema obbligatorio di prenotazione “PrenotaInps”. Il nuovo servizio permetterà ai cittadini di prenotare, anche on line, il giorno e l’orario esatto per l’accesso allo sportello. Grazie all’utilizzo del sistema che permette l’accesso scaglionato, dunque, abbattendo i tempi di attesa sarà possibile evitare il formarsi di sovraffollamenti e rispettare le misure adottate dall’ordinanza regionale e dal DPCM 8 marzo 2020, per limitare la diffusione del virus. Nello specifico l’accesso su prenotazione riguarderà i servizi informativi tradizionali, quali i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni dell’Istituto, la verifica dello stato di una domanda di servizio in itinere, informazioni sui provvedimenti emessi dall’Istituto o sugli importi in pagamento.



Rimane invece ad accesso libero, senza prenotazione preventiva, il rilascio del PIN, la consegna di documenti, la stampa della Certificazione Unica, il rilascio dell’attestazione ISEE e altri servizi veloci e a bassa complessità.Per prenotare l’istituto ha previsto l’utilizzo di diversi canali telematici tra cui l’App INPS Mobile, disponibile per sistemi Android e iOS, il Portale internet dell’Istituto (www.inps.it) alla sezione “Sportelli di Sede”, o chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da telefono fisso) o 06 164 164 (con tariffa da mobile).Da martedì 10 marzo, stante la ridotta capienza che impedisce il mantenimento della distanza di sicurezza in alcune strutture INPS della regione, le Agenzie territoriali e i Punti INPS di Spilimbergo, Tolmezzo, San Daniele, Cervignano, Cividale e Codroipo rimangono temporaneamente chiuse al pubblico. Per contattare tali strutture e per limitare l’affluenza a tutte le altre sedi Inps della regione è operativo il call center provinciale con i seguenti numeri: 0434 527300 per la provincia di Pordenone, 0432 596500 per la provincia di Udine. 0481 389200 per la provincia di Gorizia e 040 3781200 per la provincia di Trieste.