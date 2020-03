Coronavirus, perse oltre 23 milioni di ore di lezione

Nei dieci giorni di chiusura delle scuole, dal 5 al 15 marzo, il sistema scolastico nazionale perderà, secondo i calcoli di Tuttoscuola, più di 23 milioni di ore di lezione (di cui 18,5 milioni nelle scuole e negli istituti statali), che andranno ad aggiungersi agli oltre 8 milioni di ore di didattica già saltata dal 24 febbraio al 4 marzo, giorno in cui il Consiglio dei ministri ha disposto la sospensione della didattica in tutte le scuole sull’intero territorio nazionale.



Più precisamente dal 5 al 15 marzo, tra istituti statali e paritari, nelle scuole dell’infanzia non potranno essere svolte 5 milioni e 400 mila ore di attività educativa; nelle scuole primarie le ore di lezione in aula che non potranno essere svolte saranno oltre 7 milioni e 350 mila; nelle scuole secondarie di I grado verranno a mancare 3 milioni e 700 mila ore di lezione; negli istituti della secondaria di II grado, tra licei, istituti tecnici e professionali non si effettueranno in aula circa 6 milioni e 750 mila ore di lezione.



Quante ore di lezione potranno essere recuperate con la didattica a distanza, per la quale il ministero sta attivando interventi di sostegno, auspicando la massima disponibilità degli insegnanti e dei loro capi d’istituto?Non è facile saperlo. Ma considerato che negli ultimi giorni diverse scuole hanno raccolto l’appello ministeriale o già si sono attivate di propria iniziativa, si può stimare che nei prossimi giorni tra l’8% e il 10% delle scuole cercheranno di svolgere attività didattica on line. Potrebbero, pertanto, essere salvate circa 2 milioni di ore di lezione.Per fare in modo che la scuola non si fermi e per fornire un supporto per l’attivazione della didattica a distanza, Tuttoscuola ha lanciato l’iniziativa #LaScuolaAiutaLaScuola (https://www.tuttoscuola.com/argomento/professione-scuola/la-scuola-aiuta-la-scuola/), attraverso la quale sta raccogliendo le migliori energie e le tante modalità grazie alle quali i ragazzi possono continuare a imparare da casa. Tuttoscuola sta facendo da facilitatore, propone spunti e presenta modelli suggerendo modalità operative e creative per rispondere con resilienza alla situazione di emergenza., vuole favorire il gemellaggio tra scuole ed è aperta a tutti coloro che vorranno dare il loro contributo in questo delicato momento. Il progetto ha già ricevuto ad esempio l’adesione di diverse aziende che hanno messo gratuitamente a disposizione delle scuole piattaforme e materiali (https://www.tuttoscuola.com/argomento/professione-scuola/la-scuola-aiuta-la-scuola/la-scuola-aiuta-la-scuola-aziende/).Verranno realizzati dei webinar per suggerire ai docenti come poter mantenere rapporti a distanza con i propri studenti. Tuttoscuola metterà a disposizione la propria piattaforma di webinar per organizzare modelli ed esempi di lezioni collettive per tutte le scuole. È possibile trovarne un primo esempio nella diretta dello scorso 27 febbraio.Qui la descrizione dell’iniziativa: https://www.tuttoscuola.com/emergenza-coronavirus-lascuolaaiutalascuola-partita-liniziativa-di-solidarieta-a-supporto-della-scuola/