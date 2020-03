Coronavirus, Sos telefonico per i genitori

Da diversi giorni ci stiamo trovando a vivere una realtà nuova, che ci trova poco preparati e poco organizzati. Molti genitori si trovano a casa alle prese con il lavoro e con l’assistenza ai propri figli.

Restare a casa per tanti giorni in convivenza forzata rischia di fare andare in tilt l’equilibro familiare. Come gestire al meglio la situazione?

L'associazione Genitori in cammino ha messo a punto alcuni consigli pratici. "Bisogna rassicurare i più piccoli; prendersi degi spazi di recupero; dire la verità in modo semplice, con parole adatte all’età del bambino; riconoscere le emozioni prima di tutto dentro di noi; ascoltare i figli e lasciarli parlare".

"Mantieni in casa un senso di normalità attraverso il gioco e lo studio. Stabilisci tempi di lavoro e pause. Pensa attività che i figli possano svolgere quando i genitori sono occupati. Programma insieme ai figli utilizzo e tempi sull’uso del web. Se saremo capaci di far vivere ai nostri figli questo momento con serenità, a loro resterà una traccia positiva che darà loro strategie per il futuro", spiegano dall'associazione che ha messo a punto anche un servizio gratuito di consulenza psicologica.

E' possibile chiamare dalle 9 alle 12 lo 0432-672586; dalle 12 alle 15 il 327-1285615; dalle 15 alle 18 il 3203715407; altri contatti: info.infamiglia@gmail.com o www.genitoriincammino.it