Coronavirus, sospesi i progetti di servizio civile solidale regionale

I progetti di servizio civile solidale regionale sono sospesi fino al 3 aprile. Lo rende noto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, riportando i contenuti di una direttiva del servizio politiche per il Terzo settore della Regione.



In accordo con una circolare della Presidenza del Consiglio che sospende i progetti di servizio civile sull'intero territorio nazionale, in forza delle prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, anche la Regione ha stabilito di sospendere i propri progetti.



Le ore non svolte in questo periodo potranno essere recuperate dopo il 3 aprile o comunque nel successivo periodo di ripristino delle condizioni di normalità rispetto alle indicazioni che verranno dalle autorità competenti.