Coronavirus, stop alle lezioni alla base Usaf

Anche la scuola americana della base Usaf di Aviano chiude i battenti, nel rispetto dell’ordinanza firmata dal Ministro della Salute Speranza e dal governatore Fedriga. Ieri, infatti, le porte delle classi erano rimaste aperte, ma molti banchi erano vuoti. In serata, anche alla luce delle numerose assenze (con punte del 50%), le autorità statunitensi hanno deciso di allinearsi alle misure disposte per le scuole italiane. Stop alle lezioni, quindi, fino a venerdì. La decisione interessa anche un centinaio di lavoratori italiani, tra autisti degli scuolabus e sorveglianti.

Dipendenti e famiglie sono stati informati su come comportarsi alla luce dell’emergenza Coronavirus, evitando gli spostamenti se non per reali e improcrastinabili necessità.