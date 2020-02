Coronavirus, Trenitalia rimborsa i biglietti

Trenitalia informa che, per i clienti che hanno acquistato fino al 23 febbraio, un biglietto per viaggi su Frecce, Intercity, Intercity Notte e Regionale, riconoscerà il rimborso integrale indipendentemente dalla tariffa acquistata.

Più in particolare, i biglietti per viaggi su Frecce, Intercity, Intercity Notte e per viaggi misti Frecce, Intercity, Intercity Notte e Regionale, saranno rimborsati con un bonus elettronico di importo pari al valore del biglietto acquistato, utilizzabile entro un anno dalla data di emissione del bonus stesso.

Per i biglietti del trasporto regionale, il rimborso avrà luogo in denaro.

Le richieste di rimborso dovranno essere presentate entro il giorno 1 marzo: compilando l’apposito web form disponibile su trenitalia.com; presso qualsiasi biglietteria; telefonando al Call Center, solo per i biglietti acquistati tramite il Call Center, trenitalia.com oppure APP Trenitalia.