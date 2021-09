Corsa al mercato libero, ma senza bussola

Chi esce dal mercato di maggior tutela ed entra in quello libero, non sempre lo fa traendo un reale vantaggio. Spesso, infatti, si ritrovano senza rendersene conto in mano un contratto a condizioni peggiori. A dirlo è il primo rapporto sulla vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas redatto dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera).



“I primi approfondimenti su un campione di clienti usciti dal servizio di maggior tutela nel periodo tra luglio 2020 e marzo 2021 – si legge nel rapporto - sembrano mostrare come non sempre il cliente sceglie l'offerta economicamente più vantaggiosa. I dati mostrano che solo una parte dei clienti effettua confronti sul Portale Offerte, questo fa presumere che la sottoscrizione delle offerte continui in modo prevalente a essere effettuata dopo essere stati contattati da un call center o da un agente di vendita e che il cliente non sfrutti appieno gli strumenti a disposizione per una scelta consapevole”.



La cartina al tornasole è appunto. Anche perché senza bussola non è semplice orientarsi in un vero e proprio mare di proposte commerciali in costante cambiamento. L’Autorità ha monitorato a fine giugno circa 4.855 offerte disponibili alla consultazione e alla comparazione della spesa.: 1.371 per i clienti domestici (di cui il 61% a prezzo fisso) e 1.225 per i clienti non domestici (di cui il 56% a prezzo fisso).: 446 per i condomini uso domestico (di cui il 49% a prezzo fisso), 986 per i clienti domestici (di cui il 58% a prezzo fisso) e 741 per i non domestici (di cui 53% a prezzo fisso). Infine, per le: 83 per i clienti domestici (di cui il 90% a prezzo fisso) e 3 per i non domestici (di cui uno a prezzo fisso).In questo mare, come detto, molte famiglie friulane hanno iniziato a navigare. Per il settore dell’energia elettrica, secondo i dati aggiornati a fine marzo,. Più alta è la quota in provincia di, mentre in coda alla corsa rimane quella di. Per un’analisi più approfondita è interessante il dato sull’età anagrafica dei sottoscrittori dei contratti. Infatti,: a lui si è affidato l’82% degli utenti sotto i 29 anni., fenomeno sociale abbastanza normale: nella nostra regione rimangono nel vecchio regime il 52,6% degli ultraottantenni e il 69,3% degli ultranovantenni.. Infatti, in Friuli-Venezia Giulia il 64,7% delle utenze domestiche del metano è già passato al mercato libero. Analizzando il dato geografico, la classifica del gas è ribaltata rispetto a quella elettrica: infatti, la maggior adesione al libero mercato è in provincia di Udine (69,6%).