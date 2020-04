Corse e passeggiate nel raggio di 500 metri, ecco come calcolare le distanze

E' un lento ritorno alla normalità, ancora in piena emergenza Coronavirus, la possibilità introdotta nell'ultimo Dpcm che consente di poter uscire di casa, equipaggiati con mascherine o foulard che coprano naso e bocca, per una breve passeggiata o una corsetta nei paraggi di casa propria.

Come fare, però, a calcolare la distanza e non uscire dai 500 metri concessi?

Max Jurcev, ingegnere elettronico esperto di software, musicista e compositore triestino, ha creato una pagina on line che aiuta a orientarsi. Basta accedere all'indirizzo http://jurcev.it/circle/ e fare doppio click con il mouse sulla propria abitazione. Automaticamente verrà visualizzato il raggio d'azione della passeggiata, i 500 metri concessi per l'appunto.

Così, anche chi non è dotato di orologio contapassi e dispositivi vari di geolocalizzazione, può stabilire un percorso ad hoc ed evitare di incorrere in sanzioni. Provare per credere!