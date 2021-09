Corsi di lingua e cultura friulana con la Società Filologica

Sono aperte le iscrizioni all’edizione 2021 dei Corsi pratici di lingua e cultura friulana, organizzati dalla Società Filologica Friulana con il sostegno dell’ARLeF. Le lezioni tratteranno grafia, grammatica e strumenti linguistici informatici.

Il corso di Udine si terrà nella sede della Società Filologica in via Manin 18. Inizierà venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 17 e proseguirà per 11 lezioni settimanali (di cui tre da 2 ore e otto da 2 ore e mezza). Il docente sarà il dott. Flavio Vidoni. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza a chi avrà partecipato ad almeno il 70% delle ore di lezione. L’attestato costituisce titolo culturale per accedere alla Lista regionale degli insegnanti con competenze di lingua friulana.



Il corso è gratuito e aperto a tutti gli interessati. Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili. Necessario il Green Pass.



Altri corsi sono in partenza in vari Comuni del Friuli. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi all’Ufficio Formazione della Società Filologica (tel. 0432 501598 int. 3 - formazione@filologicafriulana.it), o consultare il sito www.filologicafriulana.it (sezione Lingua Friulana - Corsi pratici).