Corsi gratuiti per gli esami di area medica

L'Università di Trieste sostiene gli studenti che intendono accedere ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Professioni Sanitarie attivati per il 2020-21, offrendo quest'anno dei corsi di preparazione, a distanza, liberi e totalmente gratuiti. I corsi avranno luogo dal 20 al 22 luglio 2020 in diretta streaming YouTube con possibilità di interagire via chat moderata. Il canale è youtube.com/medicinatrieste

Le lezioni rimarranno disponibili online per quanti non riuscissero a collegarsi in diretta. Sarà possibile assistere a lezioni mirate dei docenti utili al superamento dei test di ammissione, avere preziose informazioni pratiche relative allo svolgimento dei test e incontrare gli studenti tutors dei corsi.

Qui il programma