Corso d'inglese online per viaggiare

La Cna Pensionati Fvg, per far sentire la propria vicinanza ai pensionati e alleviare l'isolamento legato all’emergenza coronavirus, organizza un corso online di lingua inglese per viaggiare. Si miglioreranno le modalità comunicative in vacanza in contesti come l’aeroporto, in hotel, al ristorante, per fare la spesa, ecc. Gli appuntamenti settimanali di un’ora e mezza, per un totale di 11, si svolgono dalle 17.30 alle 19 in diverse giornate a seconda del livello (corso base il lunedì, corso base avanzato il giovedì, corso elementary avanzato il martedì).

“Le esperienze precedentemente avviate e terminate - spiega l'insegnante Federica Nassig - hanno dato ottimi risultati. La quasi totalità dei partecipanti hanno iniziato dai corsi base frontali nelle sedi di Tavagnacco e Udine e ora proseguono in modalità online con determinazione e curiosità grazie alla capacità di rinnovarsi dell'associazione, ma soprattutto dalla loro volontà di proseguire”. L’iniziativa, accreditata anche sul sito della Regione Fvg, è inserita nell'ambito delle attività dedicate all'Invecchiamento Attivo che Cna Pensionati Fvg promuove attraverso percorsi utili alla stimolazione cognitiva.

Il corso è gratuito per agli associati che aderiscono all'iniziativa per la prima volta o che si iscrivono all'associazione Cna Pensionati Fvg. Informazioni: Federica Nassig, 340 5686215 - http://www.cnapensionatifvg.it, iscrizioni: pensionati.fvg@cna.it.