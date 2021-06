Corso di difesa al femminile a Monfalcone

Il Comune di Monfalcone, nell'ambito delle attività del Corpo di Polizia locale, organizza due nuovi corsi gratuiti di difesa personale e sicurezza rivolti alle donne, che tengono conto dell'esigenza di unire alla preparazione tecnica sull'autodifesa anche importanti nozioni relative alla prevenzione, ad un corretto approccio psicologico e alla conoscenza della normativa che tutela l'incolumità personale. I due corsi si terranno durante l’ultima settimana di giugno e l’ultima settimana di luglio dalle ore 19 alle 20.30 e dalle ore 20.45 alle 22.15.



Nel corso delle lezioni teoriche e pratiche verranno fornite informazioni utili a gestire ansie, paure e ad aver un maggior controllo del proprio corpo nelle situazioni di stress, oltre che a vere e proprie tecniche di difesa personale. I corsi comprendono infatti anche due interessanti serate informative in modalità webinar.



Le iscrizioni saranno aperte fino al giorno 19.06.2021 compilando la scheda di iscrizione on-line sul sito internet del Comune, www.irss.it/iscrizione-corsi-autodifesa-monfalcone-2021 oppure attraverso l’apposito QR code che trovate sul volantino.



Raccomandiamo a tutti coloro vogliano partecipare al corso di iscriversi quanto prima siccome le iscrizioni sono limitate e avranno priorità le iscrizioni delle donne residenti a Monfalcone. Per la partecipazione è richiesto di godere di buona salute, di rispettare le norme anti COVID19 e sottoscrivere la relativa dichiarazione. Per le persone non abituate all’attività fisica è raccomandato un controllo medico prima dell'avvio delle lezioni pratiche.