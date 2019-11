Corso di formazione per diventare volontari ABIO Udine

Martedì 3 dicembre comincia il nuovo Corso di Formazione per diventare volontario Abio Udine, l'associazione che aiuta i bambini a superare l'impatto con l'ospedale attraverso il gioco, l'ascolto, il sorriso, ambienti a misura di bambino.

L’incontro avrà luogo presso il padiglione Tullio, via Colugna, 44 ad Udine, al primo piano, dalle 16 alle 18.30.

Per informazioni ed iscrizione mandare una mail a: formazione@abioudine.it