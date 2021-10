Corso di Fumetto e Disegno Animato a Monfalcone

Uno staff tecnico di sicuro pregio quello del Corso di Fumetto e Disegno Animato promosso dalla Cooperativa Thiel presso la Collettiva 48, la sede di Monfalcone situata in via IX giugno n.48, all’interno del Borgo Rosta. Ad affiancare Fabio Babich e Massimo Racozzi, conosciuti a Monfalcone se non altro per aver decorato decine di vetrine del centro cittadino, quest’anno ci sarà anche l’illustratore staranzanese Michele Nolli, quello che, parlando di territorio monfalconese, nel 2014 vince il concorso “Fabio Forcessini” disegnando la copertina de “La Cantada” - rivista satirica carnevalesca edita dalla Proloco di Monfalcone.



La formula del Corso di Fumetto della cooperativa Thiel è collaudata da anni: appuntamenti da 2,5 ore ciascuno che si dipanano nel periodo ottobre - giugno, tariffe d’iscrizione che si aggirano attorno ad 1 euro all’ora, livello tecnico di pregio e potenziamento delle abilità giovanili. Livello tecnico di pregio, appunto: con Michele Nolli. diplomato in Illustrazione e Colorazione Digitale all’Accademia Comics di Padova, Fabio Babich, fumettista dello staff di Sergio Bonelli Editore (serie fantasy Dragonero), e Massimo Racozzi, illustratore, scenografo e video artist che può vantare collaborazioni con Parmalat Educational Division, Elisa e Ligabue, il corso potrà intraprendere un viaggio alla scoperta del linguaggio visivo tra fumetto, illustrazione e cinema d'animazione.



Il corso, realizzato anche grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, si terrà ogni mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 20.00 a partire dal 6 ottobre, si articolerà in due moduli consecutivi che si concluderanno rispettivamente a febbraio e a giugno 2022, mentre il programma, oltre a concentrarsi sullo studio di volumi fondamentali, prospettiva, anatomie, proporzioni, elementi del volto e character design, verterà anche su lettura delle immagini ed al linguaggio visivo, fondamenti di fumetto, illustrazione e disegno animato, sulla sperimentazione di stili e tecniche analogiche e digitali, sulla progettazione del disegno e lo storyboarding.Per iscriversi c’è tempo fino a martedì 5 ottobre presso la Collettiva 48 in via IX giugno n.48 – Interno Borgo Rosta a Monfalcone, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.30. Per informazioni si può scaricare dal web il volantino digitando il codice, scrivendo all’indirizzo collettivagiovanimonfalcone@coopthiel.it, visitando la pagina Facebook della Collettiva Giovani Monfalcone o scrivendo via WhatsApp al numero 346 6796841. Per dare un’occhiata ai lavori realizzati da Nolli, Babich e e Racozzi, qui di seguito i link ai loro profili Instagram:La Collettiva Giovani Monfalcone è un progetto della Cooperativa Sociale “Thiel” che si esprime fuori e dentro lo spazio della Collettiva 48, situato in via IX Giugno n.48 a Monfalcone, le sue attività sono realizzate anche grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.