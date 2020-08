Corso di ginnastica al Cai di Cervignano

Da ottobre riparte nella sede del cai di Cervignano, il corso di ginnastica, nel rispetto delle normative ANTI COVID-19 che successivamente vi illustreremo.



Anche quest’anno il corso sarà tenuto dalle insegnanti Valentina Mauro e Fabiola Margarita e si terrà il martedì, dalle 19:00 alle 20:15, e venerdì, dalle 19:00 alle 20:15, (da venerdì 2 ottobre 2020 a venerdì 30 aprile 2021) presso la palestra della Scuola Media di Cervignano (ingresso da via Galileo Galilei).



Le lezioni sono varie e interessano il corpo nella sua interezza con esercizi di potenziamento muscolare, mobilità articolare, postura, coordinamento, stretching ed educazione respiratoria.

La singola lezione è a grandi linee così organizzata:

riscaldamento muscolare e mobilizzazione delle varie articolazioni;

fase cardiovascolare;

esercizi con o senza attrezzi, che, via via nel procedere del corso, vanno a potenziare i vari muscoli del corpo;

addominali;

stretching, rilassamento ed educazione respiratoria.

La partecipazione al corso è riservata ai soli soci CAI; le iscrizioni saranno effettuate durante il mese di settembre il giovedì dalle ore 21:00 alle 22:00 presso la sede CAI di via Garibaldi 18; giovedì 3 settembre le iscrizioni sono riservate a coloro che hanno frequentato lo scorso anno; giovedì 10, 17 e 24 settembre le iscrizioni saranno aperte a tutti fino ad esaurimento dei 40 posti disponibili; all’atto dell’iscrizione è richiesto il pagamento delle quote (come da tabella); per ragioni igieniche i partecipanti dovranno utilizzare per le lezioni di ginnastica un paio di scarpe dedicate esclusivamente all’utilizzo in palestra, quest'anno inoltre non sarà consentito l'utilizzo dello spogliatoio; attrezzatura: normali indumenti da palestra, tappetino per esercizi a terra e pesi da 0,50 o 1,00 kg (facoltativo); per ulteriori informazioni contattare Elisabetta (338 9068280).