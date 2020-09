Corso di lingua e cultura del Friuli per i giovani

Anche quest'anno, il Centro Interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura del Friuli (CIRF) dell'Università degli Studi di Udine organizza un corso di lingua e cultura friulana per gli studenti dell'Ateneo e per tutti i giovani interessati a conoscere meglio la ricchezza della nostra terra, sia a livello linguistico sia per quanto riguarda la storia, le tradizioni e il territorio.



Il percorso formativo prenderà il via il 23 settembre e proseguirà sino al 19 ottobre, tutti i mercoledì e i lunedì, dalle 14.30 alle 17.00, per un totale di 20 ore. Al fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, le lezioni si terranno in modalità on line, su piattaforma informatica Microsoft Teams (le credenziali per accedere al corso verranno rilasciate una volta completata l'iscrizione da parte del partecipante).

Il programma prevede elementi di base di grafia e di grammatica friulana, nozioni di cultura e di storia del Friuli e una carrellata sugli strumenti informatici più utilizzati (GDBTF, correttore ortografico, tastiera friulana). Nel corso delle lezioni, inoltre, verranno presentati anche gli enti principali per la promozione della lingua e della cultura friulane, ovvero l’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF), la Società Filologica Friulana e la Cooperativa Informazione Friulana/Radio Onde Furlane, che collaborano all'iniziativa. Tutti gli iscritti riceveranno un attestato di partecipazione. I ragazzi delle superiori potranno ottenere il riconoscimento dei crediti formativi per l’attività extrascolastica.



Per informazioni ed iscrizioni si può contattare il CIRF al numero 0432 556480 oppure inviare una mail a sportel.furlan@uniud.it.Maggiori dettagli sul sito istituzionaleo sulla pagina Facebook "".