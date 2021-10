Corso di lingua friulana a Precenicco

Ora che le scuole sono ricominciate, è tempo di pensare alla formazione per gli adulti: ripartono quindi anche i corsi pratici di lingua friulana organizzati dalla Società Filologica Friulana e finanziati dall’ARLeF – Agenzia Regionale per la Lingua Friulana e la collaborazione di tanti comuni.



Per la Bassa friulana, il punto di ritrovo è il centro civico di Precenicco, dove le lezioni, tenute da Serena Fogolini, si terranno ogni martedì, dalle 20.15 alle 22.45, a partire dal 19 ottobre e per un totale di 10 incontri. L’iniziativa è gratuita e rivolta a quanti desiderino apprendere le nozioni di base della grafia e della grammatica, oltre ad approfondire alcuni aspetti linguistici e culturali del territorio.



Al termine, tutti coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di lezione riceveranno un attestato di partecipazione, valido, nel caso dei docenti, come titolo culturale per l'inserimento nell'Elenco regionale degli insegnanti con competenze in lingua friulana.



Per informazioni e iscrizioni, si può mandare una mail a sportel.furlan@bassefurlane.eu oppure rivolgersi alla biblioteca di Precenicco (tel. 043158038 int. 7).