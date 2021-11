Corso di qualificazione anfibia, 22 qualificati per l’Esercito

Si è concluso nei giorni scorsi, presso il reggimento lagunari “Serenissima”, il 79° corso di qualificazione anfibia “Alfa” che, dopo un intenso iter addestrativo durato cinque settimane ha visto 22 nuovi qualificati anfibi. Durante il corso gli allievi hanno imparato a conoscere e utilizzare i materiali e gli equipaggiamenti in dotazione ai lagunari, nonché ad acquisire le capacità tecniche e tattiche di base per operare in ambiente anfibio, lagunare e “riverine”.



Il corso, svolto sotto la supervisione di istruttori di tecniche militari di combattimento anfibio (Imtca) altamente qualificati e nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contrasto al Covid-19, ha visto impegnati gli allievi nel comprensorio militare di Malcontenta per condurre l’addestramento terrestre e nell’isola delle Vignole a Venezia per l’addestramento con i carri anfibi AAV7 e i natanti.



I partecipanti al corso provenivano dal reggimento lagunari “Serenissima”, dal 3° reggimento guastatori di Udine e dal 17° reggimento artiglieria controaerea “Sforzesca”.



L’addestramento anfibio rappresenta per i lagunari una conditio sine qua non per permanere nel reparto ed entrare a far parte della componente anfibia dell’Esercito.A chiusura del corso, il Comandante di reggimento Colonnello Claudio Guaschino si è complimentato con tutti i neo qualificati. Per la prima volta il corso ha visto come prima classificata una donna, il Caporal Maggiore Domiziana Giulianelli, effettiva al 17° reggimento Artiglieria Controaerea “Sforzesca” alla quale il Colonnello Guaschino ha espresso il suo particolare plauso per il risultato raggiunto.I neo qualificati possono fregiarsi del distintivo di merito di qualificazione anfibia istituito a marzo 2021 nel regolamento delle uniformi dell’Esercito.