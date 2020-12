Corso di scacchi online

In tempi di restrizioni ai movimenti delle persone, la scuola di scacchi "Vera Menchik" di Pordenone prova a raggiungere a casa propria coloro che volessero imparare a giocare a scacchi.



Lo farà a partire da lunedì 14 dicembre con apposite lezioni che si svolgeranno in videoconferenza. Il corso, strutturato su otto appuntamenti, si pone l'obiettivo di fornire gli elementi conoscitivi di base per consentire a chi vi parteciperà di poter poi condurre una partita formalmente corretta.



"Naturalmente" spiega Michele Perricone, istruttore e ideatore di questo corso "l'auspicio di tutti noi è di poter poi riprendere l'insegnamento in presenza, così da affinare ulteriormente quanto si andrà ad apprendere con queste lezioni a distanza."



Chi fosse interessato ad iscriversi (la partecipazione è gratuita) può farlo scrivendo all'indirizzo info@scuolascacchipordenone.eu oppure telefonando al n. 347 1749 672.