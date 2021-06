Edizione particolare quella di quest’anno che ha visto la realizzazione di quattro videoincontri che hanno affrontato tematiche relative alla violenza di genere nella serie di eventi organizzati dal Comune di Povoletto, con il sostegno della Regione FVG, in collaborazione con Fondazione Auxilia. L’assessore Lisa Rossi e Cristina Lenardon di Auxilia Foundation hanno affrontato, assieme alle loro ospiti, molte sfaccettature del problema. Ha aperto la sequenza la prof. Pina Lalli dell’università Alma Master di Bologna che ha spiegato come "femminicidio" è un termine preciso, con una certa relazione vittima-assassino e un determinato movente: l'omicida è molto spesso da rintracciarsi in ambito familiare, mentre il movente si concentra spesso su motivazioni passionali, di onore maschile, di molestia, di prevaricazione.

Sono poi passate alla dott. Simona Liguori, consigliere Friuli-VG, vicePresidente della Commissione Sanità regionale, che ha incentrato il suo intervento sul fatto che “le donne vengono quotidianamente discriminate e i loro diritti vengono calpestati, questo accade anche in campo medico, dove le donne sono meno tutele in tema di salute per il solo fatto di essere donne”. Ricollegandosi ad un progetto a cui il Comune ha aderito nei mesi scorsi, è stato affrontato il problema dell’autismo. Elena Bulfone, presidente di ProgettoAutismo Fvg Onlus ha fatto chiarezza sulla forte esigenza che c’è di protezione e cura per le persone con autismo vittime di maltrattamento e quanto sia importante prevenire ogni forma di violenza nei loro confronti a causa della loro particolare vulnerabilità. Ha chiuso il ciclo di incontri virtuali Chiara Bolognini, consulente filosofica, che ha dimostrato come le parole sono preziose e hanno un potere straordinario: sono in grado di aiutare, di indicare il cammino, di regalare fiducia.



Ultimo appuntamento in presenza mercoledì 30 giugno, ore 19.00, presso il parco del Torre di Salt con un Corso gratuito di autodifesa femminile che ha come obiettivo quello di aiutare il pubblico femminile a potenziare il proprio livello percettivo, a conoscere e prevenire le situazioni di pericolo e ad acquisire maggiore sicurezza.Gli eventi sono stati possibili grazie al contributo della Regione Friuli, direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.Gli incontri online possono essere rivisti su YouTube alla pagina di @auxilia Foundation, l’incontro “antiaggressione” del 30 giugno si terrà al Parco del Torre di Salt, ore 19.00, ingresso libero.