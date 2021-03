Corso gratuito di autodifesa femminile e sicurezza online

Le restrizioni non fermano le Amministrazioni locali desiderose di proseguire nelle attività rivolte alle donne in tema di difesa personale e sicurezza: il Corpo di Polizia Locale della Comunità di montagna della Carnia ha organizzato un corso gratuito di autodifesa femminile e sicurezza composto da moduli formativi che tengono conto dell’esigenza di unire alla preparazione tecnica sull’autodifesa anche importanti nozioni di prevenzione e conoscenza della normativa che tutela l'incolumità personale.



Il corso - gestito dall’IRSS, Istituto di Ricerca Sviluppo Sicurezza di Udine - avrà inizio lunedì 12 aprile alle 20.30 con una serata informativa in tema di sicurezza, e proseguirà con sei lezioni di tecniche di autodifesa che si svolgeranno ogni mercoledì dal 14 aprile al 19 maggio 2021 dalle 20.30 alle 21.45. Viste le restrizioni legate al contenimento del COVID-19, le lezioni si svolgeranno on-line.



Sarà possibile iscriversi fino al prossimo 10 aprile compilando la scheda di iscrizione disponibile on-line sul sito internet della Comunità (http://www.carnia.utifvg.it/) o dell’IRSS (http://irss.it/iscrizione-autodifesa-carnia-2021-online). Alle iscritte saranno inviate le indicazioni per accedere alle lezioni in diretta.



Qualora le iscrizioni superassero i posti disponibili, verrà data priorità alle donne residenti nei Comuni facenti parte della Comunità di montagna della Carnia.Si informa che per la partecipazione è richiesto di godere di buona salute. Per le persone abitualmente sedentarie è raccomandato un controllo medico prima dell'avvio delle lezioni pratiche.Il corso si inserisce nel più ampio progetto relativo alle politiche di sicurezza promosso dalla Polizia Locale della Comunità di montagna della Carnia e finanziato con il contributo della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia - Servizio Affari Istituzionali e Locali polizia locale e sicurezza.