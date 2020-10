Corso online di DAD per prof ed educatori

Nel delicato periodo storico che attraversiamol’apprendimento a distanza è diventata un’alternativa ineludibile per i nostri ragazzi.I docenti, in piena emergenza, hanno dovuto confrontarsi velocemente con nuove modalità di insegnamento, mentre lo stesso tutor dell’apprendimento, da anni ormai figura fondamentale nel processo formativo, sta aggiornando strategie e strumenti per poter affiancare efficacemente a distanza l’allievo.



L’esperienza decennale maturata dalla coop. soc. Hattiva Lab, assieme alle recenti sperimentazionidell’e-tutoringsvolte all’interno dei propri doposcuola specialistici, ha portato a nuove linee operative della dad” (didattica a distanza)che la onlus propone, in un’unica lezione, sabato 7 novembremattina tramite la piattaforma Zoom.



Il corso di formazione “Ehi tutor, sei connesso?”si rivolge anche a insegnanti di sostegno, psicologi, educatori e ai docenti interessatia svolgere attività a favore degli studenti con bisogni educativi speciali (Bes). Per poter partecipare è indispensabile possedere una conoscenza di base (anche solo teorica) della didattica rivolta a studenti con Bes. Info: Hattiva Lab, tel. 0432 294417 -segreteriacorsi@hattivalab.org