Corso pratico di lingua friulana a Gorizia

Ripartono i corsi pratici di lingua e cultura friulana organizzati dalla Società Filologica Friulana, con il sostegno dell’ARLeF (Agenzia Regionale per la Lingua Friulana). L'attività dei corsi pratici consiste nello studio della grammatica e della grafia della lingua friulana, al fine di favorirne il più possibile la lettura e la scrittura. Non è trascurato l'approfondimento di aspetti storico-culturali, letterari e delle tradizioni popolari; a tal proposito, in armonia con i corsi, si organizzano lezioni aperte, alle quali tutti possono partecipare, e visite guidate in luoghi di particolare interesse storico-artistico della regione. La frequenza è libera e gratuita e per poter partecipare non è necessaria alcuna conoscenza preventiva del friulano.

Il corso di Gorizia, che si svolgerà nella nuova sede della Filologica in casa Ascoli, via Asoli 1, prevede 26 ore di lezione suddivise in 13 incontri da 2 ore ciascuno, il giovedì dalle 18 alle 20 partendo il 30 gennaio 2020. Il docente sarà Gianluca Franco.

In occasione dell’inaugurazione del corso verrà presentato il Numero Unico Friûl: due volumi illustrati che raccontano un secolo di storia della Società Filologica e di cultura friulana con i contributi di 35 autori. Sarà presente Andrea Tilatti, curatore dell’opera. Al suo fianco Ivan Portelli terrà una relazione storica su Le lingue di Gorizia, tema della mostra da lui curata con Gabriele Zanello e Maria Chiara Visintin presso Casa Ascoli.