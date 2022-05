Appuntamento venerdì 6 maggio alle 9.30 presso la sede dell’Enaip a Pasian di Prato con il seminario 'Cosa conta nei processi d'inclusione?', evento promosso da Oikos Onlus per presentare alcuni strumenti di innovazione sociale messi a punto nell’ambito dei progetti Inspire e Conta.

Nella prima sessione 'Innovare la comunicazione e la didattica per includere' saranno presentati alcuni strumenti e metodologie sperimentate nel corso del progetto Fami Inspire (Innovazione SPerImentazione IntegRazionE), nato per adottare, con minori e adulti stranieri presenti in Fvg e con maggiori fragilità e difficoltà di apprendimento, metodologie didattiche innovative volte a rendere ancora più efficace il percorso di alfabetizzazione, l’apprendimento della lingua italiana e l’acquisizione delle competenze civiche e sociali fondamentali per favorire l’integrazione socio-culturale sul territorio regionale.

Il progetto avviato nel 2019 è cofinanziato dalla Unione Europea nell’ambito del “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (Fami)” e vede come capofila il Civiform, insieme a una rete di nove soggetti partner: Fondazione Opera Sacra Famiglia, IRSSeS, Casa dell’Immacolata, Hattivalab, Slovenski Dijaski Dom Srecko Kosovel, Ires Fvg, Ics, Itaca e Oikos.

Nella seconda sessione 'Innovare le pratiche di accoglienza per includere' – sarranno, invece, approfondite le tematiche trattate dal progetto Conta (COndivisione di Temi e strategie per il contrasto alla rAdicalizzazione), finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito del Bando immigrazione 2021, con l’obiettivo di prevenire possibili episodi di radicalizzazione grazie a iniziative di scambio, formazione e sensibilizzazione realizzate in diversi contesti di intervento, come la formazione per adulti, l’istruzione, la formazione professionale, nonché l’ambito socio-assistenziale e penitenziario.

Tutte le informazioni, il programma completo e la form di iscrizione all’evento sono disponibili dal sito www.oikosonlus.net