Coseano, il Comune acquista da solo le mascherine

Il Comune di Coseano si compra le mascherine da solo e le distribuisce a tutte le famiglie. Lo comunica, in una lettera aperta alla comunità, il sindaco David Asquini. "Cari concittadini, l’Amministrazione Comunale, considerato che il Covid-19 ha già colpito anche il nostro territorio, ha sollecitato la sensibilità di tutte le Associazioni con l’obiettivo di ottenere delle donazioni per combattere tutti insieme il Coronavirus".

"Il risultato, in pochi giorni, è stato strabiliante e ci ha dato la possibilità di donare una cifra considerevole all’Ospedale Sant’Antonio di San Daniele, alla Protezione Civile regionale e ad altri enti che aiutano la popolazione in questo grave momento per tutti noi. Ogni associazione ha avuto la libertà di donare all’ente preferito".

"L’Afds, donatori di sangue, l'associazione fotografica Ydra e i consiglieri comunali hanno optato a favore di una donazione per l’acquisto di mascherine da distribuire alla popolazione per far fronte all’emergenza della diffusione del Covid-19, nell’attesa che la Protezione Civile Fvg distribuisca, come promesso, le sue a tutti i cittadini".

"A nome di tutta la popolazione del nostro comune - prosegue il sindaco Asquini -, desidero fare un pubblico ringraziamento alle nostre associazioni: Adsd Feeling, Afds Coseano, Amatori Calcio Barazzetto, Amatori Calcio Cisterna, Amȋs dal Pasc, Associazion par Maseris, Gruppo Alpini Coseano, Gruppo Manualità Cisterna, Gruppo Sportivo Coseano, Musiche d’Incanto, Pro Loco Cisterna, Pro Cosean, Sezione Federcacciatori, Sghiras, Ydra Associazione Fotografica".

La mascherina filtrante, una per nucleo familiare, è stata prodotta senza marchio CE, in deroga alle norme vigenti sull’immissione in commercio. Non è un presidio sanitario, né un dispositivo di protezione individuale, ma contribuisce a limitare la diffusione del contagio da Covid-19 se viene utilizzata asciutta e se vengono rispettate sempre le indicazioni fornite dalle autorità (distanza minima di un metro tra le persone).

"Saranno distribuite gratuitamente dal personale della Protezione Civile, rigorosamente in divisa. Non aprite a persone sconosciute", conclude Asquini.