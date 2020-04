Così la casa diventa un ufficio

Il consumatore Da alcune settimane la situazione sanitaria contingente ha costretto l’Italia intera a cambiare radicalmente abitudini di vita per adeguarsi alle priorità di salute pubblica. Tra i cambiamenti spicca quello che è stato un vero balzo in avanti nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Già da tempo molti di noi avevano a disposizione smartphone, piattaforme di streaming video o di musica, assistenti vocali, consolle, maxischermi. Ma, diciamoci la verità, il loro utilizzo era per lo più ludico. Fino a quando la modalità di smart working (quello che una volta si chiamava ‘telelavoro’) è diventata l’opzione principale per continuare a lavorare.

Non solo: anche tutti gli studenti del Paese hanno iniziato a seguire le lezioni scolastiche via computer. Una modalità finora praticamente inapplicata nelle scuola italiana, che ha comportato non poche difficoltà. Concentrandoci sulla nuova abitudine di lavorare a casa, ha senso non limitarsi a appoggiare un notebook sul tavolo di cucina, ma ripensare completamente lo spazio domestico per rispettare luoghi e tempi dell’intera famiglia. “Negli ultimi anni le nostre abitudini sociali e domestiche sono cambiate e anche la nostra casa ha dovuto rispondere a queste nuove esigenze: dallo smart working alla gestione dei figli, dal rinascere di una socialità più intima al decrescere delle unità del nucleo famigliare – spiega Laura Squeraroli, architetto -. La grave emergenza sanitaria che stiamo vivendo anche in Italia ha poi costretto tutti noi ad un soggiorno forzato all’interno della nostra abitazione, spesso accentuando una condivisione degli spazi con i nostri famigliari e le loro personali abitudini ed esigenze. Quanti di noi non hanno sentito la necessità di ricavarsi un angolo protetto dove rimanere qualche minuto da soli in relax per alleviare la tensione e ricaricarsi? Se una ‘stanza tutta per sé’ è spesso un miraggio per le contenute dimensioni di una normale abitazione, allestire invece un piccolo angolo è molto più semplice!”. La prima mossa è ribaltare la prospettiva con cui guardare alla stanza, per ricavare lo spazio giusto. Un paravento può aiutare a separare gli ambienti in maniera funzionale e non definitiva.



“Avete una piccola nicchia a fianco della libreria? Una robusta mensola, qualche cuscino, una fascia di colore per delimitare lo spazio, un punto luce per illuminare la zona scelta, qualche vaso con un po’ di verde regalano subito un luogo prezioso per leggere o riposarsi un po’. Anche il corridoio da luogo di passaggio può essere riorganizzato: una bella e comoda poltrona, una finestra per godere della luce naturale e una pila di libri riescono a creare uno spazio dove recuperare nergie e rilassarsi. Se invece casa vostra ha soffitti molto alti, ve ne potete servire come di una boccata d’aria, fatene un luogo da mettere in scena: due travi e una rete ed ecco realizzato un soppalco scenografico”. L’illuminazione della scrivania da smart working è molto importante, così come la seduta: se non disponete di una sedia da ufficio, dovete cercare di tenere una postura più corretta possibile, evitando di lavorare con il notebook molte ore stravaccati sul divano. Invece una fit ball può essere un’alleata giusta in questo frangente. L’ultimo elemento a cui porre attenzione, poi, è il fattore tempo: a casa è più difficile, ma bisogna cercare di mantenere gli stessi ritmi lavorativi che si avrebbero in ufficio. Interruzioni troppo frequenti o, al contrario, orari infiniti non garantiscono che efficienza e qualità di vita proseguano di pari passo.