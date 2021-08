Cosplay Senza Età a Villa Elodia

Seconda edizione del Shooting Fotografico Cosplay targato Cosplay Senza Età, con il contributo e patrocinio del Comune e del suo Assessorato alla cultura ed eventi di Trivignano Udinese, C.S.E. ha creato questo Shooting fotografico all'aperto per poter rivedere tutti gli amici cosplayer e fotografi, stando vicini ma a distanza di sicurezza. Quest’anno arricchito da una novità: una mostra mercato con espositori del settore cosplay e non solo. L’evento si svolgerà domenica 22 agosto 2021, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, lo shooting si terrà presso il parco della Villa Elodia di Trivignano Udinese, con la possibilità di scattare in tutte le zone del parco.



La Mostra Mercato si estenderà nella parte sinistra di fronte all’ingresso della villa. Ci sono già molte adesioni sia da parte degli espositori che da parte di molti fotografi e cosplayer che sfoggeranno i più svariati personaggi del mondo delle Anime, cartoni animati, cinema e videogiochi. Ma ci sono altre novità, troverete anche alcune auto Fiat 500 d’epoca dell’associazione Fiat 500 club Italia all’ingresso del parco per dei scatti particolari. Inoltre durante la giornata la Make-Up Artist Ilaria Busecchian si esprimerà in un body painting con la modella EleNoir.



Durante la manifestazione i fotografi saranno anche presi dal contest fotografico con in palio dei buoni regalo sia per i fotografi sia per i cosplayer , per questo contest è stata scelta una giuria del settore molto selezionata, Andrea Tomicich, fotografo professionista di moda e arte, Alida Cantarut fotografa e presidente dell’associazione culturale Mitteldream-ArteGorizia, Carmine De Rita , in arte Ronin Anima, cosplayer e passionato di fotografia, Enea Allen Chersicola Presidente dell’associazione culturale Il Sestante, consulente artistico e proprietario di una galleria d’arte, Vanessa Colosetti Assessore alla cultura presso il comune di Trivignano e amante della fotografia.Inoltre avremo il debutto del gruppo Stardust Maid Cafè le ragazze ci allieteranno con il loro stand e balli a tema. Non mancheranno gli illustratori con l’associazione Illustra di Monfalcone e andremo un passo indietro nel tempo con i giochi retrogaming dei “12 BIT”, inoltre presente tutto lo staff con i fondatori del gruppo , Loredana Barile coordinatrice e responsabile della zona mostra mercato, Maurizio Gherardi responsabile dell’area Auto d’Epoca, Laura Cecchini responsabile dell’accoglienza e Dario Sardo fotografo ufficiale e responsabile della sezione fotografi.Villa Elodia è una villa veneta posta nel centro del paese di Trivignano, ben difesa da un alto muro merlato, risale alla seconda metà del ‘700, ma non è improbabile che sia più antica, viene aperta solo per eventi e matrimoni quindi è un’occasione anche per visitare il curatissimo parco che Federico Orignani tiene curato in ogni dettaglio.Per motivi organizzativi e normative anti Covid si prega tutti i partecipanti e ospiti di pre-iscriversi utilizzando il modulo al seguente link e di esibire il green pass all’ingresso o aver fatto un tampone certificato entro le 48 ore:Modulo iscrizione cosplayerhttps://forms.gle/RVYH2xwPf7wHDQbp7Modulo iscrizione fotografihttps://forms.gle/xD6PyNAUQSoSESSR7Modulo iscrizione ospitihttps://forms.gle/36n8RbdG12MKfsft7