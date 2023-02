Costituzione ed educazione finanziaria con i Rotary club di Udine

I Rotary Club di Udine, in collaborazione con Stellini, Copernico, Percoto, Malignani e Don Milani, hanno lanciato l'iniziativa Pillole di Costituzione ed educazione finanziaria nelle scuole, una serie di sessioni formative per fornire agli studenti delle scuole superiori una comprensione più approfondita della Costituzione Italiana e dell'educazione finanziaria.

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di fornire agli studenti gli strumenti necessari per diventare cittadini informati e consapevoli, in grado di interpretare la realtà che li circonda. I professionisti e i professori universitari dei Rotary Club di Udine: Rotary Udine, Rotary Nord e Rotary Patriarcato, insieme alla collaborazione delle scuole e della Consulta degli studenti, hanno tenuto le sessioni in forma di attività di service.

L'iniziativa rientra nell'ambito delle attività del Rotary International per sostenere l'educazione, una delle sette aree d'intervento che l'associazione sviluppa a livello mondiale per contribuire alla costruzione della pace.

Durante gli incontri di due ore, gli studenti hanno avuto l'opportunità di imparare l'importanza della Costituzione Italiana e la sua relazione con le norme europee. Inoltre, sono stati presentati i concetti fondamentali dell'educazione finanziaria, tra cui il funzionamento di uno Stato, il debito pubblico, lo spread e l'inflazione.

La risposta degli studenti partecipanti è stata molto positiva e l'iniziativa si concluderà entro il mese di marzo. I Rotary Club di Udine e le scuole coinvolte sperano che questa attività possa contribuire a formare una nuova generazione di cittadini consapevoli e informati.