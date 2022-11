S'intitola 'Costruendo ponti di speranza e di pace...' la serata speciale, in programma venerdì 18 novembre, dalle 20.30, nel teatro del Centro civico di Fauglis di Gonars, organizzata dall'associazione Amis dal Disu con il patrocinio dell'Amministrazione comunale.

Protagonista sarà Francesca Ballali, manager udinese impegnata da anni in progetti umanitari nazionali e internazionali e, di recente, in prima linea dopo l'invasione russa dell'Ucraina nell’attività di accoglienza dei profughi, in particolare donne e bambini, alcuni dei quali con gravi disabilità.

Ballali sarà intervistata dalla giornalista e naturopata Cristina De Michielis, prima di ricevere il Premio alla Carriera, che sarà consegnato dalla presidente dell’Associazione Amis dal Disu Franca De Frate, per l’impegno personale e professionale, costellato da importanti successi con positivi riflessi per l’immagine e il prestigio di eccellenza italiana nel mondo. A Ballali andrà anche il Premio Michele Filippo, consegnato dal vice brigadiere dell'Arma Valentino Listuzzi, come esempio straordinario di dedizione, impegno e generosità per l’eccellente attività svolta con autentico spirito di appartenenza e con grande professionalità, riconoscendoLe le gesta più alte e i meriti più rilevanti compiuti a salvaguardia della vita umana all’interno di progetti umanitari nazionali e internazionali.

A seguire, cena a buffet. Confermare la propria partecipazione entro il 15 novembre al 3454339000 o alla mail: disumamma57@gmail.com