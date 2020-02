Costruire un joystick con il Makey Makey

Hai mai pensato di poter costruire il tuo personale joystick? Domenica 23 febbraio all'Immaginario Scientifico di Pordenone sarà possibile farlo, in un laboratorio per famiglie in cui inventare, divertirsi e imparare, utilizzando un kit Makey Makey.



Alle ore 15.00 le famiglie si riuniranno intorno a un tavolo per lavorare assieme: il laboratorio prevede infatti la partecipazione di almeno un adulto e un bambino (sopra gli 8 anni). I diversi gruppi avranno a disposizione un computer e un kit Makey Makey, cioè un insieme di strumenti che permetteranno di trasformare oggetti di uso comune in controller, come ad esempio un joystick. Non è necessario avere conoscenze di elettronica o di programmazione, è sufficiente la curiosità e la voglia di stare assieme.



Il costo è di € 7,00 a partecipante, che include l'ingresso al museo.



Le iscrizioni si effettuano su www.immaginarioscientifico.it (pagina “Attività del mese al science centre di Pordenone).



Come ogni domenica inoltre, il 23 febbraio l'Immaginario Scientifico sarà aperto dalle 10.00 alle 18.00. Sarà possibile divertirsi nella sezione interattiva Fenomena, dove si trovano gli “exhibit hands-on” da provare, manipolare e sperimentare, per entrare in contatto con la scienza e con i fenomeni naturali attraverso l'esperienza diretta.

Nello spazio Kaleido, dedicato alle multivisioni ci si potrà immergere in “De Revolutionibus”, che attraverso immagini e musiche originali, presenta le pietre miliari del progresso scientifico, immergendole nel flusso degli eventi della politica, dell’arte e della letteratura.

Ogni ora dalle 15.00 sarà poi possibile partecipare alle visite al planetario Cosmo, per scoprire le stelle e i pianeti come sono visibili in questo periodo dell'anno.

Per informazioni: www.immaginarioscientifico.it