Costruire un paracadute per scoprire l'attrito dell'aria

Da sempre all'Immaginario Scientifico si impara facendo, e divertendosi: domenica 13 giugno il museo della scienza interattivo e sperimentale di Pordenone sarà aperto dalle 10.00 alle 18.00. Durante l'orario di apertura, oltre a sperimentare e divertirsi con gli exhibit hands-on, ci sarà anche la possibilità di costruire un piccolo paracadute portatile, per scoprire come funziona l'attrito dell'aria.



Ai visitatori di ogni età verranno consegnati i materiali necessari per realizzare il loro personale prototipo di paracadute: potranno utilizzare come ispirazione un modello fornito dal museo, da arricchire con la propria fantasia. Viene richiesto, se possibile, di portare da casa una molletta da bucato.



Nel rispetto delle misura anti Covid il numero dei visitatori del museo è limitato: le prenotazioni si effettuano online su www.immaginarioscientifico.it



I residenti nel Comune di Pordenone hanno diritto al biglietto ridotto.