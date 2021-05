Countdown per la nona edizione di Romans Langobardorum

L’Associazione Invicti Lupi è orgogliosa di presentare la nona edizione della rievocazione storica “Romans Langobardorum”, che prenderà vita a Romans d’Isonzo nella stupenda cornice dei laghi Fipsas, dal 2 al 4 luglio 2021.

Il tema dell'edizione sarà “La nascita di Romans”, in questo modo verranno rivissuti tra spettacoli, esibizioni, conferenze e approfondimenti, gli avvenimenti che portarono alla fondazione longobarda del villaggio nel 568. Sarà raccontata la storia del leggendario re Alboino che condusse il popolo longobardo alla conquista della penisola italica e fondò il primo ducato in Friuli. Da Forum Iulii, capitale del Ducato, il duca Gisulfo inviò alcune fare (gruppi familiari) a presidiare l’area dove in seguito sarebbe sorto e si sarebbe sviluppato l’attuale insediamento di Romans.





“Romans Langobardorum” offrirà a tutti i visitatorie ciò avverrà attraverso l’allestimento di una grande area storica contenente varie ricostruzioni di accampamenti e variegate attività di living history gestite dai molti gruppi di. E poi, conferenze ed approfondimenti storici tenuti da importanti relatori ed esperti del settore; spettacoli ed esibizioni di combattimento storico; musica dal vivo con l’esibizione del nordic & viking folk dei “Ragnarök Duo”; un'area ristoro ottimamente rifornita; la presenza di un’area per le mostre artistiche e fotografiche e di un’area dove poter conoscere gli animali da fattoria; una mostra di falconeria con esibizioni e didattiche; la presenza di un mercato antico e di un’area didattica per bambini e ragazzi; un ambiente naturale selvaggio e spettacolare.All’interno di questae con alla regia. Si tratta di un innovativo documentario sul mondo longobardo che racconterà in questo primo episodio la storia del re Alboino, l'arrivo dei longobardi nella nostra Penisola e la fondazione dell'antico villaggio di Romans, il tutto alternando fiction ad approfondimenti storici.Il cinema mescolato e amalgamato all'approfondimento e alla divulgazione storica diverrà uno strumento efficace che porterà lo spettatore a rimanere affascinato e coinvolto da ciò che vedrà. "Langobardi - Alboino e Romans" è il primo docufilm realizzato sul mondo longobardo, e si presta a divenire un prodotto di importantissima valorizzazione storica-culturale-turistica del nostro territorio con una diffusione internazionale.Romans Langobardorum si presenta come la più grande rievocazione storica longobarda presente sul territorio italiano, con l'obiettivo di affermarsi sempre più nel panorama europeo.“Vista l’importanza di questa manifestazione culturale per la valorizzazione storica del nostro territorio – sottolinea il Presidente Invicti Lupi, Matteo Grudina -, è nostro impegno cercare di tenerla in vita e di realizzarla nonostante le molteplici difficoltà che questo periodo storico ci sta portando. Nel 2020 siamo riusciti a realizzare l’ottava edizione nonostante tutte le limitazioni e restrizioni, e anche a questa nona edizione del 2021 ci abbiamo creduto con passione ed ideale e la stiamo portando avanti nonostante le enormi difficoltà. Chiediamo ai visitatori una certa dose di elasticità nell’adattarsi alle norme che dovremmo adottare per poter svolgere regolarmente e in tranquillità la manifestazione. Siamo gli eredi di un passato storico importante, è nostro compito ed impegno valorizzarlo e renderlo fruibile alle generazioni presenti e future attraverso tutti gli strumenti a nostra disposizione”., grazie all'adesione all’importante progetto regionale Ecofesta per dare il nostro contributo al fondamentale impegno di rispetto e preservazione dell'ambiente che ci circonda, rispettandolo e curandolo con azioni concrete e tangibili.“E' nostro dovere cercare di migliorare il mondo lasciandolo migliore di come lo abbiamo trovato – prosegue Grudina -. Chiediamo a tutti i visitatori di essere rispettosi del luogo che ci ospiterà avendo cura di gettare le immondizie negli appositi contenitori della raccolta differenziata e di non introdurre dall’esterno nessun contenitore o bottiglia di vetro o plastica onde evitare possibili incidenti. Questa edizione sarà l’occasione per festeggiare assieme ai voi i primi dieci anni di vita dell’Associazione Invicti Lupi, cresciuta esponenzialmente in questi anni e che fin dalle origini si è sempre impegnata nella valorizzazione storica del Nostro Territorio”.Romans Langobardorum verrà realizzata grazie al patrocinio, al sostegno e alla collaborazione di: Comune e Civico Museo Archeologico di Romans d'Isonzo; Regione FVG; Ente Turismo FVG; Consiglio Regionale FVG; BCC Staranzano e Villesse; Fondazione CARIGO; ARLeF (Agenzia regionale per la lingua friulana); Società Filologica Friulana; Società Friulana di Archeologia; comune di Ragogna; comune di San Floriano del Collio; comune di Cormons; unione comunale di Strassertal (Austria); museo e parco archeologico nazionale "Freilichtmuseum Elsarn" (Austria); casa di produzione cinematografica "Base2 video factory" e azienda “Bl2 Store”; UISP, unione italiana sport per tutti; Centro servizi volontariato FVG; Ecofeste FVG; ente castello dei Conti Formentini di San Floriano del Collio; Gruppo di ricerca "I Scussons" di Romans d'Isonzo; Associazione "Liberatorio d'Arte" di Romans d'Isonzo; Associazione “La Piccola Fattoria del Cumugnai”; Laghi Fipsas di Romans d’Isonzo; associazione "Italia Medievale"; e molte altre associazioni, aziende e realtà locali.Tutti coloro che intendessero sostenere il progetto possono effettuare una donazione alla nostra campagna di crowdfunding al seguente link sulla piattaforma “GoFoundMe”: https://gf.me/u/y9fk3p.Per maggiori informazioni seguire le pagine facebook e instagram "Invicti Lupi" e "Romans Langobardorum", e il sito web www.invictilupi.org, il canale youtube dove sono stati pubblicati i teaser di presentazione del Docufilm "Langobardi - Alboino e Romans" e i cortometraggi relativi alla rievocazione storica Romans Langobardorum.