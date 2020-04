Covid-19: a San Vito prosegue la sospensione dei mercati degli ambulanti

Le notizie sono buone: i casi legati al Covid-19 registrano a San Vito al Tagliamento un andamento in lieve discesa, ma proprio per questo l’attenzione deve rimanere alta. Così il sindaco Antonio Di Bisceglie vuole restare con i piedi per terra e lo fa confermando che rimane in vigore la sospensione dei mercati settimanali del venerdì in centro e del martedì pomeriggio nella frazione di Ligugnana.



“E’ un momento cruciale - afferma Antonio Di Bisceglie - e serve la massima collaborazione di tutti, per non rendere inutili gli sforzi compiuti. Si esce di casa solo per motivi di lavoro, necessità e salute. Vi invito, quindi, al rispetto delle norme e in particolare - prosegue - vi ricordo che la nuova Ordinanza della Regione Friuli Venezia Giulia impone a tutte le persone che si spostino sul territorio regionale di usare le mascherine, o, in alternativa, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, in particolare frequentando locali commerciali o uffici pubblici”. La decisione di proseguire con la sospensione dei mercati, è stata adottata anche dai Comuni più popolosi (sopra i 10 mila abitanti) del Friuli Occidentale e la condivisione è stata pressoché unanime.



Intanto il Prefetto di Pordenone Maria Rosaria Maiorino ha trasmesso ai sindaci dei vari comuni del Friuli Occidentale e alle forze dell’ordine, una comunicazione con la quale quantifica in un raggio di 500 metri dall’abitazione la misura entro cui sono lecite le passeggiate e le corse. Naturalmente a volto coperto da mascherine o adeguate protezioni per naso e bocca. Naturalmente l’indicazione è da interpretare “con ragionevolezza e il consueto buon senso”. Quella che il Prefetto ha indicato è un “criterio di orientamento” per le forze dell’ordine e i cittadini, “seppur con margine di flessibilità”. Attenzione, però, a non abusare di questa apertura: chi ne approfitta rischia una sanzione che va dai 400 ai 3 mila euro. E su eventuali ricorsi giudicherà lo stesso Prefetto.