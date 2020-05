Covid-19, focus sui nidi d’infanzia

Continuano le dirette sulla pagina Facebook dell’eurodeputato M5S friulano Marco Zullo, che quest’oggi alle 18 ospiterà l’udinese Fabiana Dallavalle, coordinatrice didattica asili nido Ghirigoro e Filippo Renati di Udine.



Il tema sarà il mondo dell’istruzione, con particolare attenzione alla realtà che stanno vivendo i bambini in questo periodo, lontani dalle strutture educative. In particolar modo, ci sarà un focus sulla situazione dei nidi d’infanzia, dalla realtà nazionale a quella regionale, e sulle difficoltà che quest’ultimi stanno riscontrando in previsione della ripartenza.



Afferma Zullo: “l’incontro di oggi fa parte di una serie di dirette che abbiamo voluto chiamare Un caffè al Mickey Mouse. Il tempo della politica a porte aperte, il nome potrebbe far sorridere, ma non tutti sanno che all’interno del Parlamento Europeo c’è un bar, il principale, che si chiama proprio così e che spesso diventa sede di numerosi incontri e confronti. L’idea è quella di spostarli online, mantenendo quello che è il mio principale dovere: dare voce ai cittadini, ai professionisti, che in questo periodo si trovano alle prese con una situazione difficile. In fondo, chi meglio di loro può raccontarci il vissuto reale della società?”



“Siamo voluti partire da un tema a noi caro, quello della famiglia. Famiglia che oggi più che mai rappresenta il vero motore della ripartenza. Con me, questa sera, ci sarà un membro del mio staff come sempre, e la dottoressa Dallavalle, coordinatrice di due asili nido di Udine che accolgono i bambini di circa 90 famiglie in regione. Avremo modo di affrontare un tema delicato ma del quale è necessario parlare, l'emergenza sanitaria si sta trasformando in una altrettanto grave emergenza economica e sociale, e questo molte volte va a toccare la parte più importante della società: i bambini. Ritengo doveroso portare all’attenzione le istanze di chi se ne occupa ogni giorno, professionisti delle strutture educative che sono chiamate a fronteggiare una riapertura difficile, con costi di gestione talvolta non affrontabili. Dobbiamo agire affinchè tutto ciò non avvenga, evitando che la crisi si ripercuota sulla crescita, l’istruzione, la socialità e il benessere dei più piccoli”, conclude l’eurodeputato.